Этот продукт утром — и до обеда не вспомните о еде: секрет в сочетании

Белки и клетчатка снижают чувство голода и продлевают сытость

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Белковые и богатые клетчаткой продукты играют важную роль в снижении чувства голода — об этом рассказала нутрициолог.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здоровая еда

"Худеющие люди часто испытывают постоянное чувство голода, которое усложняет контроль за питанием", — отметила эксперт.

Белок — ключ к сытости

Белки не только поддерживают мышечную массу, но и стимулируют выработку гормонов насыщения, которые помогают дольше сохранять ощущение сытости.

Добавив в утреннюю овсянку яйцо или кусочек куриного филе, вы продлите ощущение сытости на несколько часов.

Клетчатка: невидимый помощник

Не стоит забывать и о клетчатке. Она содержится в овощах, фруктах и отрубях, и тоже помогает дольше не ощущать голод.

Орехи — идеальный перекус на диете

Орехи — идеальный вариант перекуса. Они сочетают в себе белки и полезные жиры, что делает их особенно ценными во время диеты. Горсть орехов станет отличным перекусом между приемами пищи во время диеты

Цельнозерновые продукты

Среди других помощников в борьбе с аппетитом — цельнозерновые продукты: овсянка, киноа, коричневый рис. Они содержат сложные углеводы и клетчатку, что делает их отличным выбором для тех, кто стремится контролировать аппетит.

Цельнозерновые продукты содержат клетчатку и сложные углеводы, которые долго перевариваются и помогают сохранять ощущение сытости.

Уточнения

Пи́ща — то, что едят, чем питаются

