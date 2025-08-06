Этот продукт утром — и до обеда не вспомните о еде: секрет в сочетании

Белковые и богатые клетчаткой продукты играют важную роль в снижении чувства голода — об этом рассказала нутрициолог.
"Худеющие люди часто испытывают постоянное чувство голода, которое усложняет контроль за питанием", — отметила эксперт.
Белки не только поддерживают мышечную массу, но и стимулируют выработку гормонов насыщения, которые помогают дольше сохранять ощущение сытости.
Добавив в утреннюю овсянку яйцо или кусочек куриного филе, вы продлите ощущение сытости на несколько часов.
Не стоит забывать и о клетчатке. Она содержится в овощах, фруктах и отрубях, и тоже помогает дольше не ощущать голод.
Орехи — идеальный вариант перекуса. Они сочетают в себе белки и полезные жиры, что делает их особенно ценными во время диеты. Горсть орехов станет отличным перекусом между приемами пищи во время диеты
Среди других помощников в борьбе с аппетитом — цельнозерновые продукты: овсянка, киноа, коричневый рис. Они содержат сложные углеводы и клетчатку, что делает их отличным выбором для тех, кто стремится контролировать аппетит.
Цельнозерновые продукты содержат клетчатку и сложные углеводы, которые долго перевариваются и помогают сохранять ощущение сытости.
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