Пивной живот — прощай! Фитнес-тренер дала мощный план действий

Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения и фитнес-тренер Александра Сулим поделилась рекомендациями по борьбе с пивным животом.
По её словам, необходим комплексный подход.
"От диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату", — отметила Сулим.
В число наиболее эффективных упражнений эксперт включила берпи, скручивания, "альпиниста", планку, приседания, вакуум и выпады с утяжелением.
Кроме того, она советует сократить размер порций, контролировать калории и отказаться от поздних перекусов, пишет NEWS.ru.
Похудение — снижение массы тела человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
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