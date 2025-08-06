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Пивной живот — прощай! Фитнес-тренер дала мощный план действий

Фитнес-тренер Сулим раскрыла секрет избавления от пивного живота: вот что делать
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Спорт

Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения и фитнес-тренер Александра Сулим поделилась рекомендациями по борьбе с пивным животом. 

Мужчина в футболке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина в футболке

По её словам, необходим комплексный подход.

"От диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату", — отметила Сулим.

В число наиболее эффективных упражнений эксперт включила берпи, скручивания, "альпиниста", планку, приседания, вакуум и выпады с утяжелением.

Кроме того, она советует сократить размер порций, контролировать калории и отказаться от поздних перекусов, пишет NEWS.ru.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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