Пивной живот — прощай! Фитнес-тренер дала мощный план действий

Фитнес-тренер Сулим раскрыла секрет избавления от пивного живота: вот что делать

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения и фитнес-тренер Александра Сулим поделилась рекомендациями по борьбе с пивным животом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина в футболке

По её словам, необходим комплексный подход.

"От диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату", — отметила Сулим.

В число наиболее эффективных упражнений эксперт включила берпи, скручивания, "альпиниста", планку, приседания, вакуум и выпады с утяжелением.

Кроме того, она советует сократить размер порций, контролировать калории и отказаться от поздних перекусов, пишет NEWS.ru.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

