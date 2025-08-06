Возраст не помеха: назван простой способ сохранить молодость после 40 лет

Здоровье после 40: идеальная программа тренировок от Ирины Ротач

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Мужчинам старше 40 важно поддерживать физическую активность, чтобы дольше сохранять здоровье и молодость. Об этом рассказала фитнес-эксперт Ирина Ротач.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спортсмен проверяет время на тренировке

По словам специалиста, регулярные тренировки помогают ускорить метаболизм, поддерживают мышечный тонус и снижают риск хронических заболеваний.

"Физическая активность улучшает восстановление организма и защищает от депрессии", — подчеркнула Ротач.

Для домашней программы она советует включить скручивания лёжа, ягодичный мост, отжимания от пола и упражнения на пресс — они укрепляют позвоночник, мышцы таза, спины и живота, пишет Men Today.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

