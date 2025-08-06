Удар по стрессу: названо главное преимущество бокса для успешной карьеры

Физическая активность на ринге не только укрепляет тело, но и поддерживает ментальное здоровье, помогает справляться со стрессом и предотвращает профессиональное выгорание.
Как рассказала фитнес-эксперт Александра Герасимова в беседе с изданием "Известия", регулярные тренировки развивают силу, выносливость, координацию, а также стратегическое мышление — всё это важно для успешной карьеры.
"Бокс — отличный способ, чтобы переключиться с умственной нагрузки на физическую", — подчеркнула она.
Кроме того, спорт учит контролировать эмоции, держать удар в прямом и переносном смысле и сохранять продуктивность под давлением.
Всё это делает занятия боксом эффективным инструментом не только для тела, но и для роста в профессии.
Бокс (через фр. boxe, от англ. box, гипотетически через лат. pugnus — «кулак», от греч. πυγμη (πυξ) — «кулак») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.
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