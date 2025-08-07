Звук, сила и зелёная энергия: эти 5 велнес-трендов изменят тело и сознание

Лимфодренаж, звуковые ванны и силовые тренировки вошли в список велнес-трендов 2025 года — специалист по здравоохранению Даниэль Пейтс

4:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

От экологичных спортзалов до звукоизолирующих ванн — вот что будет популярно в мире велнеса в следующем году.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Упражнения с бодибаром

В этом году мы наблюдаем стремительный рост популярности таких трендов в сфере здорового образа жизни, как синхронизация сна, лимфодренаж и заземление.

Специалист по здравоохранению Даниэль Пейтс проанализировала данные Google Trends, чтобы определить тенденции, которые, скорее всего, будут доминировать в этом году. Вот чего мы можем ожидать.

Экологичные спортзалы

По данным Пейтс, количество поисковых запросов "экологичные спортзалы" уже выросло на 195,22%. Мы уже знаем, что молодёжь всё больше озабочена защитой климата.

Исследования показали, что представители поколения Z более сознательны в вопросах экологии, чем представители старшего поколения. И, похоже, число молодых людей, обеспокоенных климатическими изменениями, будет только расти.

Более того, Управление национальной статистики (ONS) сообщает, что более 80% детей в возрасте от 8 до 15 лет "стремятся принять меры для защиты окружающей среды".

Экологичный спортзал предполагает использование энергоэффективного оборудования, возобновляемой энергии, нетоксичных чистящих средств и сокращение потребления воды.

Здоровье с КБД

Официально — КБД в моде! КБД, или каннабидиол, получают из растения каннабис, но он не содержит ТГК — запрещенное вещество.

За последние несколько лет популярность продуктов с КБД замедлилась из-за неподтвержденных данных о том, что они могут помочь при ряде психических и физических проблем, включая стресс, боль, беспокойство и бессонницу.

Лимфодренаж

"Лимфатическая система — это первая линия защиты организма, играющая важную роль в обеспечении иммунной системы, транспортируя белки, липиды и гормоны, а также борясь с вирусами, бактериями, раковыми клетками и другими вредными токсинами", — объясняет Флавия Мореллато, известная в лондонском велнес-сообществе своими целительными руками.

Тело человека на 60% состоит из воды, и 70% этой воды находится вне клеток, ожидая, когда её соберут и выведут через лимфатическую систему. Вот почему так важно поддерживать её движение".

Звуковые ванны

Звуковые ванны — это именно то, что они из себя представляют — купание в звуке. Большинство сеансов звуковых ванн проходят в приглушённой, тёплой, ароматизированной комнате, где можно уютно прилечь и насладиться звуками профессионального гонга. Считается, что звуковые ванны способствуют расслаблению и снижению стресса.

Они также могут быть формой медитации. В мире, который всё больше наполняется раздражителями от экранов, неудивительно, что всё больше людей стремятся погрузиться в успокаивающую звуковую ванну.

Пейтс отмечает, что количество поисковых запросов о звуковых ваннах увеличилось на 153,33%. Она объясняет, что благодаря использованию "инструментов, настроенных на определённые частоты", звуковые ванны стимулируют "альфа-волны мозга, которые стимулируют творчество, и тета-волны мозга, которые отвечают за наше обучение и память".

Силовые тренировки

В следующем году наши программы тренировок будут направлены на развитие силы. Хотя индустрия здорового образа жизни часто фокусируется на более щадящих видах упражнений, таких как йога или даже лёгкое кардио, но похоже, мы выйдем на новый уровень.

Пейтс обнаружила, что количество поисковых запросов увеличилось на 315,54%. В следующем году можно ожидать, что силовые тренировки будут восприниматься не просто как тренировка, а как часть здорового образа жизни.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

