Избавьтесь от скованности спины с помощью этого мягкого и приятного упражнения йоги

Поза сфинкса — это упражнение на растяжку, в котором так нуждается ваша спина
2:48
Спорт

Поза Сфинкса, возможно, не самая известная поза йоги — скорее всего, на ум приходят такие движения, как планка, собака мордой вниз и поза ребёнка, — но она действительно может многое предложить, особенно тем, кто хочет улучшить здоровье спины.

Йога летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Йога летом

"Поза Сфинкса — одна из моих любимых", — говорит Тара Салай, доктор физиотерапии, физиотерапевт и сертифицированный инструктор по йоге.

Нахождение в этой позе одновременно растягивает и укрепляет мышцы, а также мягко повышает подвижность позвоночника, что может принести огромную пользу.

Чем полезна поза сфинкса?

Проведите некоторое время в позе сфинкса, и вы получите растяжку, укрепление и развитие подвижности. В частности, вы удлините мышцы живота, одновременно активизируя плечи, которые помогают стабилизировать тело.

Но самое главное — вы прогнёте поясницу, что называется разгибанием поясницы.

Это важно, поскольку большинство из нас в повседневной жизни держат позвоночник либо в нейтральном положении, либо в согнутом (то есть округлённом, что противоположно разгибанию и происходит при наклоне вперёд). Из-за этого многие люди ощущают напряжение при разгибании.

Для оптимального здоровья спины важно иметь возможность комфортно двигаться позвоночником в разных направлениях. Выгибая поясницу с помощью таких упражнений, как "Сфинкс", вы можете улучшить диапазон движений в позвоночнике, что в конечном итоге повысит его гибкость и подвижность, объясняет доктор Салай.

Улучшенная подвижность может принести множество других преимуществ, включая снижение риска травм, повышение эффективности в тренажерном зале и, в целом, уменьшение боли и скованности в теле.

Кроме того, "Сфинкс" — это "хорошая вводная поза" для разгибания поясницы, поскольку она задействует только часть диапазона движений в этой области, объясняет доктор Салай. Это делает её "менее интенсивной", чем другие позы, например, поза высокой кобры или "собаки мордой вверх".

Как выполнить позу сфинкса?

  1. Лягте на живот, руки перед собой ладонями вниз, ноги вытянуты. Это исходное положение.
  2. Опираясь на локти, оторвите грудь от пола. Опустите плечи вниз, отводя их от ушей.
  3. Задержитесь на 15-20 секунд, затем вернитесь в исходное положение. По мере того, как вы будете чувствовать себя комфортно в позе, увеличивайте время задержки до 30 секунд, повторяя упражнение три раза.

Следите за тем, чтобы дыхание было естественным, через нос.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
