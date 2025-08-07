Тело кричит SOS: 5 сигналов перетренированности, которые нельзя пропустить

5 коварных признаков перетренированности: ваше тело просит пощады

В чрезмерных тренировках опасно то, что большинство людей не осознают этого. На самом деле, большинство людей, которые перетренировались, считают, что приобретают здоровые привычки. Те, кто чрезмерно занимается спортом, часто также склонны следить за потреблением калорий.

Эта комбинация — верный способ вывести гормоны из строя. Поначалу чрезмерные тренировки не кажутся проблемой, но они могут незаметно сказаться на вашем организме.

5 признаков того, что вы перетренировались

Здоровое количество упражнений может принести бесчисленные преимущества вашему разуму и телу, но если вы не даете организму необходимого времени для восстановления, он может перейти в режим восстановления. Ниже приведены некоторые признаки того, что вам, возможно, следует снизить темп.

Набор веса

Это может показаться нелогичным, но чрезмерные нагрузки в тренажерном зале могут привести к набору веса.

"Как ни странно, несмотря на всю тяжелую работу, ваши результаты могут снизиться или остановиться на достигнутом", — говорит доктор Абир. "Это происходит потому, что вашему организму не хватает времени — или правильное топливо — для правильного восстановления и перестройки организма. Обмен веществ может замедлиться, что может замедлить потерю веса или вообще помешать ей.

Нарушения сна

Физические упражнения могут помочь вам заснуть. Однако, если вы будете слишком усердствовать, эффект может быть обратным.

"Вы можете заметить, что ваш сон ухудшается, и вам либо будет трудно заснуть, либо вы будете часто просыпаться ночью, что может быть связано с повышенным уровнем гормонов стресса, таких как кортизол, который сохраняется на высоком уровне слишком долго", — говорит доктор Абир.

Нерегулярные менструации

Если у вас нерегулярные менструации, причиной может быть чрезмерная физическая активность.

"Если женщины чрезмерно тренируются, поддерживают низкий уровень жира и испытывают дефицит калорий, нарушается работа гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси (ГГГ) (важнейшей части эндокринной системы, регулирующей репродуктивную функцию и половое развитие)", — говорит Майк. "В результате у женщины могут наблюдаться нерегулярные менструации или даже их отсутствие. Это часто называют аменореей, вызванной физическими нагрузками", — объясняет он.

Снижение полового влечения, усталость и депрессия

Настроение — одна из первых проблем, которые могут возникнуть, когда организм не получает необходимого ему отдыха.

Наиболее распространенными ранними признаками чрезмерной физической активности являются постоянная усталость, спазмы, перепады настроения (повышенная раздражительность или эмоциональная подавленность) и снижение иммунитета даже после дней отдыха.

Повышенная заболеваемость и травмы

В свете всех остальных признаков, вас, вероятно, не удивит, что если вы истощены из-за чрезмерных физических нагрузок, вы также подвержены повышенному риску заболеваний и травм.

"Другие симптомы также могут включать в себя более частые недомогания и травмы, такие как стрессовые переломы или боли в суставах", — подтверждает доктор Абир.

Как тренироваться безопасно?

Если вы регулярно занимаетесь спортом, любителям фитнеса необходимо убедиться, что они получают необходимое количество отдыха и питания через свой рацион, поскольку, когда баланс между тренировками, питанием и отдыхом нарушается, всё остальное рушится.

Рекомендуется искать дополнительные способы ускорения восстановления.

"Такие процедуры, как криотерапия НАД+ и внутривенные инфузии витаминов с правильным выбором добавок, действительно могут помочь в восстановлении мышц, укреплении иммунитета, снятии воспалений, обмене веществ и борьбе с окислительным стрессом", — добавляет доктор Абир.

И если вы отмечаете у себя несколько из перечисленных выше признаков, определённо стоит снизить нагрузку и обратиться к специалисту, чтобы избежать выгорания и возникновения долгосрочных проблем.

