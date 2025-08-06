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5 роковых ошибок на йоге: инструкторы больше не могут молчать

Дышите глубже: 5 ошибок на йоге, мешающих достичь дзена
3:57
Спорт

Студии йоги — это, по сути, пространства, где всё происходит по принципу "ты делаешь сам". Тем не менее, если поговорить с инструкторами, то можно узнать, что есть несколько ошибок, которые делают ученики на занятиях.

Утренняя зарядка дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя зарядка дома

Некоторые из этих привычек могут подвергнуть вас риску травмирования. Некоторые могут испортить впечатление от занятий другим ученикам. А другие просто означают, что вы не получаете от своего потока столько, сколько могли бы.

Вы пытаетесь навязать позы, которые, по вашему мнению, должны выглядеть.

На большинстве занятий фитнесом от учеников требуют просто повторять действия инструктора, при этом все стремятся к достижению целей, например, поднять больший вес или сделать больше повторений. Поэтому легко понять, почему люди ошибочно переносят этот же настрой в студию йоги.

Но йога должна быть по-настоящему направлена на гармонию с собственным телом. Ощущения от позы гораздо важнее, чем её внешний вид.

"Все наши тела прекрасно устроены по-разному, и то, что подходит, приятно и правильно именно вам, вероятно, отличается от того, что подходит вашему соседу или мне", — говорит сертифицированный преподаватель йоги Рэйчел Хирш.

Во время Шавасаны вы занимаетесь другими делами или уходите пораньше.

Легко списать Шавасану — восстанавливающую позу в конце занятия, когда вы просто лежите на спине.

"Люди обычно ищут физическую нагрузку", — говорит сертифицированный преподаватель йоги Мишель Сальваторе.

Поэтому иногда ученики сворачивают коврик, чтобы выйти из дома во время этой финальной позы, или вместо этого выполняют упражнения на пресс или стойку на голове. Но эта привычка означает, что вы не только сами упускаете пользу Шавасаны, но и потенциально портите этот мощный момент медитации для окружающих.

Ваш телефон становится главным героем вашей практики.

Мы понимаем: иногда возникает соблазн заглянуть в телефон между приветствиями солнцу. Но это мешает осознанному отдыху, который может предложить йога. Некоторые инструкторы, такие как Рэйчел, даже просят учеников оставлять телефоны вне студии, и всё равно сталкиваются с этой проблемой.

Вы носите одежду, которая вам не подходит.

Как бы нам ни нравились симпатичные комплекты, на самом деле не существует "правильного" наряда для йоги. Тем не менее, некоторые вещи могут вас сдерживать.

Самая распространённая ошибка в гардеробе — это надевание носков, из-за которых вы можете поскользнуться на коврике.

"Это меняет всю вашу практику, вашу способность делать так много всего", — говорит Рэйчел.

В то же время, слишком жёсткие или тяжёлые брюки могут сковывать ваши движения.

А неподходящая одежда, например, слишком тесный топ, может означать, что вам придётся постоянно выходить из позы, чтобы поправить ткань, — что никому не помогает войти в "потоковое" состояние.

Вы игнорируете сигналы дыхания.

На занятиях йогой нужно многое обдумать. Поэтому легко забыть о дыхании и проигнорировать подсказки преподавателя о вдохах и выдохах, особенно когда движение становится сложным.

Но, говорит Рэйчел, "когда становится действительно тяжело, именно тогда нужно продолжать". Если вы научитесь дышать через сложные позы йоги, говорит она, вы сможете лучше подготовиться к стрессовым ситуациям в жизни, в которых управление дыханием может помочь успокоить нервную систему.

Кроме того, задержка дыхания в конечном итоге только усложняет задачу.

"Механика нашего дыхания действительно может задавать тон тому, что мы чувствуем в теле и в мозгу", — заключила инструктор Елена.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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