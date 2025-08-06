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Зерно, которое сильнее стейка: эти крупы заменят мясо и удивят вас высоким содержанием белка

Диетолог Тхань Тхань Нгуен назвала булгур, гречку и ячмень продуктами с высоким содержанием белка
4:06
Спорт

Мясо, сыр и другие продукты животного происхождения, как известно, богаты белком, но этот нутриент можно найти и в растительной пище — существуют даже некоторые зерновые с высоким содержанием белка.

Булгур с овощами
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булгур с овощами

Эти продукты, богатые углеводами, придающими энергию, также могут служить удобным источником белка для тех, кто стремится разнообразить свой рацион или предпочитает ограничивать или избегать продуктов животного происхождения.

Белок важен по ряду причин.

"Он служит строительным материалом для нашего организма, необходимого для наращивания мышц и тканей, выполнения основных функций и выработки гормонов, поэтому важно получать его в достаточном количестве", — говорит Тхань Тхань Нгуен, магистр наук, диетолог.

Злаки с высоким содержанием белка также содержат все питательные вещества, обычно присущие растительной пище, такие как "витамины и минералы, фитохимические вещества, клетчатка и полезные ненасыщенные жиры.

Клетчатка 

Она не только способствует регулярному стулу и здоровому кишечному микробиому, но и снижает риск таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания и колоректальный рак.

Более того, в сочетании с белком она замедляет выброс глюкозы в кровоток, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избегать резких скачков (и последующего резкого падения уровня энергии).

Имея это в виду, ознакомьтесь с нашим списком зерновых культур с высоким содержанием белка ниже, полным указаний на их пищевую ценность, которые выделяют их среди других, и множеством способов их использования в ваших собственных блюдах.

Ячмень

4 грамма на чашку приготовленного продукта

Вы можете ассоциировать ячмень с пивом и другими алкогольными напитками, но он также может быть продуктом питания. Описываемый как ореховый и тягучий, он часто добавляется в супы, салаты и рагу. (Традиционно его также используют в греческом печенье, похожем на бискотти, известном как паксимадия, шотландском бульоне и шотландском ячменном пудинге.)

Обязательно выбирайте в магазине лущеный или безлущеный ячмень, если хотите получить все полезные вещества, так как перловая крупа не является цельным зерном.

Гречиха

6 граммов на чашку приготовленного продукта; без глютена.

Несмотря на своё название, гречиха, родом из Центрального и Западного Китая, на самом деле не родственница пшенице. Известная своим быстрым ростом и универсальностью, она чаще всего перемалывается в муку для кулинарного использования, но в некоторых блюдах используются зёрна (или "крупа"), например, в восточноевропейской каше.

Гречневая мука обладает насыщенным ореховым вкусом, что, возможно, объясняет, почему её так часто можно увидеть в блинах. Её также традиционно используют в русских блинах и японской лапше соба.

Имейте в виду, что гречка может вызывать аллергические реакции у некоторых людей (особенно в азиатских странах), особенно при частом употреблении или в больших количествах.

Булгур

6 граммов на чашку готового продукта

Булгур, также известный как дроблёная пшеница, родом с Ближнего Востока и Средиземноморья и входит в состав таких распространённых блюд, как табуле (салат из булгура и петрушки) и муджаддара (булгур и чечевица). Если вы только начинаете расширять свой рацион цельнозерновыми продуктами, булгур — отличный вариант благодаря своему мягкому вкусу и быстрому приготовлению. (Варка занимает менее 10 минут!)

Добавляйте его в вегетарианские бургеры или вегетарианский чили, используйте в качестве наполнителя для фрикаделек или заправьте лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем для простого, но сытного гарнира.

Уточнения

Гречи́ха (лат. Fagopýrum) — род травянистых растений семейства Гречишные (Polygonaceae), в котором образует монотипную трибу Fagopyreae.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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