Фитнес против депрессии: история триумфа Давиде Минуццо, покорившего мир бодибилдинга

8 золотых медалей: восхождение Давиде Минуццо к вершинам натурального бодибилдинга – секрет успеха

4:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

В мире, где психическое благополучие становится всё более важным, физические упражнения могут значительно уменьшить симптомы депрессии. Благодаря фитнесу бодибилдер Давиде Минуццо смог справиться с изоляцией и неуверенностью.

Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Штанга

В условиях всё более суматошного и конкурентного мира поиск конкретных инструментов для решения повседневных задач становится критически важным. Спорт, часто воспринимаемый как развлечение, становится мощным союзником в личностном и профессиональном росте. Речь идёт не только о беге для поддержания формы или тренировках для победы в забеге.

За каждым спортивным достижением стоят ценные уроки: упорство, самопожертвование и умение справляться со стрессом.

Исследование, в котором приняли участие более 14 000 человек и результаты более 200 клинических испытаний, опубликованное в The British Medical Journal (2024), также подтверждает это: физические упражнения, и в частности силовые тренировки, могут значительно уменьшить симптомы депрессии, демонстрируя эффект, сопоставимый с эффектом фармакологической или психологической терапии.

История Давиде Минуццо

В этот контекст вписывается история Давиде Минуццо. Родившись в неблагополучной семье, выросший без родителей и с ограниченными средствами, Минуццо в юности столкнулся с изоляцией и нестабильными обстоятельствами, что побудило его в подростковом возрасте начать работать на фабрике, отложив учёбу, которую он позже завершил. Но именно благодаря фитнесу он обязан своим "благословением". Для Минуццо спортзал был неотъемлемой частью с самого детства: стабильным местом, где каждый результат достигается терпением, постоянством и ежедневной самоотдачей.

Приобретаемые навыки — те же, что необходимы и на работе

"Постоянные тренировки учат вас справляться с разочарованиями, применять метод, дисциплинированно и с уважением к себе и окружающим. Те же навыки, которые необходимы на работе, в отношениях и для борьбы со стрессом", — утверждает Минуццо.

Сегодня он работает в компании EssilorLuxottica в Нью-Йорке, занимая до этого руководящие должности в различных международных организациях. Эта карьера никогда не отрывала его от фитнеса, в котором он продолжает тренироваться по всему миру, изучая различные школы и методы, получив более двадцати сертификатов по персональному тренингу, питанию, коучингу и психологическому развитию, а также спортивной подготовке спортсменов в натуральном бодибилдинге.

Его достижения

С 2019 года он также начал соревноваться в эстетических категориях натурального бодибилдинга, целью которого является развитие мышечной массы без использования стимуляторов, таких как стероиды, анаболики или гормоны роста, и пропагандирует здоровый подход к тренировкам в зале.

Сегодня он является одним из самых титулованных спортсменов мира в своей дисциплине, обладателем восьми золотых медалей Natural Olympia, семи медалей Кубка мира и чемпионом среди мастеров на Arnold Classic Amateur в Колумбусе и Fitness Universe в Нью-Йорке.

В результате многолетнего упорного труда и самоотверженности, в 51 год он завоевал титул чемпиона мира, доказав, что целеустремленность может иметь значение в любом возрасте.

Это престижное признание было получено на чемпионате мира INBA/PNBA 2025 года в Барселоне, где он завоевал четыре золотые медали в различных дивизионах категории "Спортивные модели" и две серебряные медали в дивизионе "Мастерс" категории "Мужской физик". Его соперниками были спортсмены на 20-30 лет моложе.

"Изменения возможны"

Короче говоря, список достижений, достойный зависти. Но больше всего спортсмена волнует послание, которое он хочет донести до других: "Я хочу, чтобы моя история помогла людям понять, что перемены возможны, но они не происходят случайно. Для этого нужны метод, осознанность и готовность каждый день прилагать усилия, даже когда результаты кажутся далекими".

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена.

