Тело будет как с обложки: эта тренировка развивает силу и выносливость без оборудования

Тиа-Клер Туми-Орр делится домашней функциональной тренировкой для всего тела

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы хотите попробовать тренироваться как чемпион, вам повезло. Австралийская тяжелоатлетка Тиа-Клер Туми-Орр поделилась тренировкой из четырёх упражнений, которую можно выполнять прямо дома. Вам понадобится только коврик, немного места и ни одного снаряда — только собственный вес.

Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спортивное тело

Тиа изначально опубликовала эту тренировку онлайн для CrossFit Waterside и вела прямую трансляцию, чтобы можно было присоединиться к этому развлечению. Это 16-минутный EMOM, что означает "каждую минуту в минуту". В этом случае вы выполняете определённое количество повторений упражнения в начале каждой минуты.

Этот конкретный EMOM состоит из комплексных упражнений, которые не только отлично развивают функциональную силу, но и повышают частоту сердечных сокращений.

Тиа советует для этой тренировки подготовить бутылку с водой и музыку — они вам понадобятся. Вам нужно будет усердно работать (и отдыхать, если нужно), но при этом старайтесь поддерживать темп, ведь вам предстоит пройти четыре раунда. Вот программа тренировки:

Минута 1: отжимания с максимальным количеством выпадов (можно выполнять с колен).

Минута 2: выпады с прыжком или чередующиеся выпады.

Минута 3: бёрпи с максимальным количеством выпадов.

Минута 4: отдых или 30-секундная задержка в положении лежа.

После этого обязательно уделите время статической растяжке, чтобы предотвратить появление отсроченной мышечной боли на следующий день.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

