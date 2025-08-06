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Тело будет как с обложки: эта тренировка развивает силу и выносливость без оборудования

Тиа-Клер Туми-Орр делится домашней функциональной тренировкой для всего тела
1:37
Спорт

Если вы хотите попробовать тренироваться как чемпион, вам повезло. Австралийская тяжелоатлетка Тиа-Клер Туми-Орр поделилась тренировкой из четырёх упражнений, которую можно выполнять прямо дома. Вам понадобится только коврик, немного места и ни одного снаряда — только собственный вес.

Спортивное тело
Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спортивное тело

Тиа изначально опубликовала эту тренировку онлайн для CrossFit Waterside и вела прямую трансляцию, чтобы можно было присоединиться к этому развлечению. Это 16-минутный EMOM, что означает "каждую минуту в минуту". В этом случае вы выполняете определённое количество повторений упражнения в начале каждой минуты.

Этот конкретный EMOM состоит из комплексных упражнений, которые не только отлично развивают функциональную силу, но и повышают частоту сердечных сокращений.

Тиа советует для этой тренировки подготовить бутылку с водой и музыку — они вам понадобятся. Вам нужно будет усердно работать (и отдыхать, если нужно), но при этом старайтесь поддерживать темп, ведь вам предстоит пройти четыре раунда. Вот программа тренировки:

  • Минута 1: отжимания с максимальным количеством выпадов (можно выполнять с колен).
  • Минута 2: выпады с прыжком или чередующиеся выпады.
  • Минута 3: бёрпи с максимальным количеством выпадов.
  • Минута 4: отдых или 30-секундная задержка в положении лежа.

После этого обязательно уделите время статической растяжке, чтобы предотвратить появление отсроченной мышечной боли на следующий день.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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