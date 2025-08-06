Тело будет как с обложки: эта тренировка развивает силу и выносливость без оборудования

Если вы хотите попробовать тренироваться как чемпион, вам повезло. Австралийская тяжелоатлетка Тиа-Клер Туми-Орр поделилась тренировкой из четырёх упражнений, которую можно выполнять прямо дома. Вам понадобится только коврик, немного места и ни одного снаряда — только собственный вес.
Тиа изначально опубликовала эту тренировку онлайн для CrossFit Waterside и вела прямую трансляцию, чтобы можно было присоединиться к этому развлечению. Это 16-минутный EMOM, что означает "каждую минуту в минуту". В этом случае вы выполняете определённое количество повторений упражнения в начале каждой минуты.
Этот конкретный EMOM состоит из комплексных упражнений, которые не только отлично развивают функциональную силу, но и повышают частоту сердечных сокращений.
Тиа советует для этой тренировки подготовить бутылку с водой и музыку — они вам понадобятся. Вам нужно будет усердно работать (и отдыхать, если нужно), но при этом старайтесь поддерживать темп, ведь вам предстоит пройти четыре раунда. Вот программа тренировки:
После этого обязательно уделите время статической растяжке, чтобы предотвратить появление отсроченной мышечной боли на следующий день.
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