Штанга ждёт: 5x5 тренировка – ваш путь к максимальной силе и массе

5x5 тренировка: фитнес-эксперты раскрывают секреты максимальной эффективности

3:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

После месяцев выполнения трёх подходов упражнений по 12 повторений подряд ваши мышцы, вероятно, жаждут новой, более тяжёлой тренировочной программы. План тренировок 5х5 — хороший новый подход.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Фитнест ступень

Эта программа развития силы избавляет от необходимости гадать, когда вы готовы начать поднимать больший вес, и, в отличие от некоторых других популярных планов, это протокол, который действительно могут использовать фитнес-эксперты. Вот что они говорят о тренировке 5х5 и как её оптимизировать для достижения максимальной эффективности.

Тренировка 5х5 относительно проста. В целом, она включает в себя:

5 повторений определённого упражнения;

5 подходов этого упражнения;

Отдых от двух до пяти минут между каждым подходом.

"Обычно упражнения представляют собой базовые упражнения, задействующие несколько суставов и групп мышц. И хотя вы можете использовать гири и гантели для увеличения нагрузки, чаще всего в этом тренировочном протоколе вы используете тяжёлую штангу. Подумайте: приседания со штангой, жим лежа и становая тяга", — объясняет Кристина Майерс, CSCS, тренер по силовой и физической подготовке.

Комплексное упражнение потребует гораздо больше времени на освоение, поскольку оно очень техничное, но и даст больше результатов.

Вы действительно тренируете свою нервную систему, делая её более функциональной, и можете поднимать более тяжёлые веса, выполняя комплексное упражнение. Именно поэтому, например, в программе тренировки 5х5 вы, скорее всего, увидите тягу штанги в наклоне вместо сгибания рук на бицепс.

Вы будете использовать один вес для всех пяти подходов, примерно от 70% до 85% от вашего одноповторного максимума, что позволит вам поддерживать хорошую технику.

Одна из особенностей этого подхода заключается в том, что он выполняется с большим весом и фокусируется на прогрессирующей перегрузке. Это означает постепенное увеличение нагрузки на ваши мышцы с течением времени; в случае тренировки 5x5 это подразумевает увеличение веса, используемого в данном упражнении.

Например, если после нескольких недель тренировок вы чувствуете, что можете сделать 10 повторений в приседаниях со штангой на спине 5х5, вы можете увеличить нагрузку на 5-10% — как только вес увеличится, количество повторений соответственно уменьшится.

Это эффективная отправная точка для людей с солидной базой силовых тренировок. Если вы делаете много повторений и используете лёгкие веса на каждой тренировке, план тренировок 5х5 может дать вашему телу новый стимул, необходимый для дополнительного роста силы и мышц.

"Если вы всегда делаете три подхода по 30 повторений, например, для того, чтобы накачать ягодицы, это не будет работать вечно", — говорит тренер Сак-Окбина. "А если бы вы изменили схему и стали выполнять упражнения 5х5, то, скорее всего, во-первых, стали бы намного сильнее, а во-вторых, нарастили бы мышцы".

Это потому, что когда вы выполняете всего пять повторений перед отдыхом, вы, как правило, сможете поднять больший вес, чем если бы вы сделали, скажем, 8-10 повторений. Такая схема позволяет вам тестировать и развивать чистую силу — то, какое усилие вы можете генерировать, преодолевая внешнее сопротивление — особенно если вы новичок в таком тестировании себя.

Уточнения

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.



