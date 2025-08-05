Жир уходит не первым: что на самом деле сжигается при утренних тренировках

Тренировки натощак не ускоряют жиросжигание — данные метаанализов

2:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие уверены: если потренироваться натощак, организм быстрее начнёт использовать жир в качестве топлива. Кажется логичным — гликоген за ночь истощился, значит, телу придётся сжигать то, что осталось. Но всё не так просто.

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Жир уходит не от времени, а от дефицита

Исследования показывают: тренировки на голодный желудок не дают преимуществ в похудении. Всё, что влияет на снижение веса — это общий дефицит калорий в течение суток. Не важно, тренируетесь вы до или после завтрака — важнее, сколько энергии вы потребляете и тратите за день.

Если вам комфортно заниматься натощак и нет проблем со здоровьем — пожалуйста. Но это не ускорит жиросжигание. А вот риски есть: меньше энергии — ниже эффективность, и выше шанс потерять не жир, а мышечную массу.

Что влияет на то, что сжигает организм

Источники энергии зависят не от того, ели вы или нет, а от интенсивности тренировки.

При низкой интенсивности (прогулка, лёгкий бег) — в основном используется жир .

При высокой интенсивности (спринт, силовая) — тело черпает энергию из гликогена.

Даже если вы позавтракали, при спокойной нагрузке организм продолжит сжигать жир. А вот высокоинтенсивная тренировка без еды может привести к тому, что тело начнёт разрушать белки - и это уже не польза, а вред для мышц.

Как сжигать жир эффективно и безопасно

Главное — умеренный дефицит калорий, примерно 10-15% от нормы. Даже без тренировок это будет работать. А вот спорт — это про здоровье, выносливость и настроение.

Чтобы занятия были продуктивными, за 1,5-2 часа до них стоит съесть что-то лёгкое — это поможет дольше держать темп. Идеальная стратегия — чередовать силовые и кардио, как рекомендует ВОЗ: 150-300 минут умеренной активности в неделю + 2 силовые тренировки.

Что в итоге

Если цель — жиросжигание, тренировки натощак не магия, а личное предпочтение. Главное — стабильность и питание, а не пустой желудок.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

