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Сжигает жир, а не мотивацию: незаменимый союзник тренировок

Омега-3 усиливают эффект тренировок и снижают жировую массу — показало исследование
2:18
Спорт

Спорт, сбалансированное питание, здоровый сон и снижение стресса — привычный набор, из которого складывается наше самочувствие. Но что, если в эту систему добавить ещё один элемент, способный усилить эффект? Оказывается, омега-3 жирные кислоты, принимаемые параллельно с физической активностью, действительно могут заметно повлиять на результат.

девушка стритлифтинг
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
девушка стритлифтинг

Что показали исследования

В мета-анализе приняли участие более 600 человек. Все тренировались, часть из них — дополнительно принимала омега-3 (от 1 до 4,5 г в день). Через несколько месяцев у этой группы:

  • снизилась жировая масса примерно на 1 кг,

  • выросла сила нижней части тела,

  • улучшилось давление и снизились маркеры воспаления.

Эффект развивался не сразу — он проявлялся постепенно, как и результат от самих тренировок.

Почему это работает

Омега-3 помогают клеткам функционировать лучше, снижают воспаление и улучшают восстановление. Это особенно важно при регулярных нагрузках, когда организм работает на износ. Но без спорта и нормального питания эти жиры почти бесполезны — срабатывает только связка.

Где брать омега-3

Выбирая источник омега-3, стоит обращать внимание на качество. На рынке хватает добавок с недостаточной дозировкой или нежелательными примесями. Лучше выбирать те, что прошли независимую сертификацию и обеспечивают прозрачный состав. Также можно получать омега-3 из натуральных продуктов — жирных сортов рыбы, таких как лосось, скумбрия или сардины. Главное — стабильный приём и дозировка, подходящая именно вам.

Главное — сочетание, а не замена

Омега-3 не работают в одиночку. Без физической активности и сбалансированного рациона их эффект будет слабым. Только в сочетании со здоровым образом жизни можно добиться выраженных результатов. Если вы уже занимаетесь собой, добавление омега-3 может стать тем недостающим элементом, который придаст движению вперёд дополнительный импульс.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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