Минус 600 калорий за полчаса: вот что произойдёт с телом, если тренироваться в морской воде каждый день

Морская вода обладает свойствами, которые делают аквааэробику ещё эффективнее. Из‑за высокой плотности, обусловленной содержанием соли, она создаёт большее сопротивление, чем пресная вода, и усиливает нагрузку. При этом постоянная нестабильность — из‑за волн, течений и мягкого дна — заставляет работать мелкие стабилизирующие мышцы всего тела.
Такое занятие помогает при ощущении тяжести в ногах: водовороты действуют как тонизирующий массаж, а прохладная вода сужает сосуды и стимулирует кровообращение. К тому же низкая температура заставляет организм сжигать больше калорий — до 600 за полчаса, особенно в прохладных регионах вроде побережья Бретани.
Морская вода богата минеральными солями и микроэлементами, которые пополняют запасы организма и, благодаря принципу "сообщающихся сосудов", способствуют выведению продуктов обмена. Если вы хотите совместить спорт, оздоровление и удовольствие, тренировка в море — отличный выбор.
Встаньте в воду до солнечного сплетения, спину слегка наклоните вперёд для создания дисбаланса, руки вытяните перед собой, будто упираетесь в стену. Делайте быстрые шаги, каждый раз поднимая колени под прямым углом. Продолжайте 15-30 минут.
"Следите, чтобы поясница была погружена в воду, тогда нагрузка на неё снизится. А взгляд держите направленным к горизонту, чтобы не напрягать шею", — рекомендует спасатель Йоанн Кормье.
Укрепляются мышцы бёдер, ягодиц, икр и пресс, который активно работает для удержания равновесия. Одновременно тренируется сердечно‑сосудистая система и увеличивается дыхательная выносливость.
Встаньте в воду по плечи, скрестите руки для стабилизации. Быстро подтягивайте колени к груди на выдохе и выпрямляйте ноги на вдохе. Работайте в течение минуты в устойчивом ритме, повторите 4 раза.
"Втягивайте пупок максимально глубоко — это поможет включить в работу все мышцы живота, включая глубокие, например поперечную", — поясняет спасатель Йоанн Кормье.
Погружение до плеч увеличивает амплитуду движений и сложность упражнения, эффективно прокачивая мышцы пресса. Также работают плечи и руки, которые помогают сохранять равновесие при колебаниях воды.
Встаньте в воду по грудь, ноги на ширине таза, руки вдоль тела. Сомкнув пальцы, вытяните прямые руки перед собой на уровне низа живота, как будто хлопаете в ладоши, на выдохе. Затем разведите руки назад на вдохе. Выполняйте максимально быстро: 4 подхода по 1 минуте.
"Если плечи недостаточно гибкие, сгибайте руки в локтях при сведении за спину. Держите пальцы крепко, чтобы увеличить сопротивление воды", — советует спасатель Йоанн Кормье.
Укрепляются грудные мышцы, трицепсы, трапеции, а также мышцы пресса и нижней части тела, необходимые для устойчивости.
Водная аэробика в море сочетает физическую нагрузку, массажный эффект волн, закаливание и насыщение организма минералами. Она подходит тем, кто хочет одновременно укрепить мышцы, улучшить кровообращение и зарядиться энергией. Разнообразие упражнений позволяет проработать всё тело, а мягкая среда воды снижает риск травм. Главное — соблюдать технику и следовать советам профессионалов, чтобы тренировка приносила максимум пользы и удовольствия.
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