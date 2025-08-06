Минус 600 калорий за полчаса: вот что произойдёт с телом, если тренироваться в морской воде каждый день

Спасатель Йоанн Кормье рассказал о пользе водной аэробики в море по сравнению с бассейном

3:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Морская вода обладает свойствами, которые делают аквааэробику ещё эффективнее. Из‑за высокой плотности, обусловленной содержанием соли, она создаёт большее сопротивление, чем пресная вода, и усиливает нагрузку. При этом постоянная нестабильность — из‑за волн, течений и мягкого дна — заставляет работать мелкие стабилизирующие мышцы всего тела.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Водная аэробика на море

Такое занятие помогает при ощущении тяжести в ногах: водовороты действуют как тонизирующий массаж, а прохладная вода сужает сосуды и стимулирует кровообращение. К тому же низкая температура заставляет организм сжигать больше калорий — до 600 за полчаса, особенно в прохладных регионах вроде побережья Бретани.

Морская вода богата минеральными солями и микроэлементами, которые пополняют запасы организма и, благодаря принципу "сообщающихся сосудов", способствуют выведению продуктов обмена. Если вы хотите совместить спорт, оздоровление и удовольствие, тренировка в море — отличный выбор.

Для стройных бёдер

Встаньте в воду до солнечного сплетения, спину слегка наклоните вперёд для создания дисбаланса, руки вытяните перед собой, будто упираетесь в стену. Делайте быстрые шаги, каждый раз поднимая колени под прямым углом. Продолжайте 15-30 минут.

"Следите, чтобы поясница была погружена в воду, тогда нагрузка на неё снизится. А взгляд держите направленным к горизонту, чтобы не напрягать шею", — рекомендует спасатель Йоанн Кормье.

Укрепляются мышцы бёдер, ягодиц, икр и пресс, который активно работает для удержания равновесия. Одновременно тренируется сердечно‑сосудистая система и увеличивается дыхательная выносливость.

Для плоского живота

Встаньте в воду по плечи, скрестите руки для стабилизации. Быстро подтягивайте колени к груди на выдохе и выпрямляйте ноги на вдохе. Работайте в течение минуты в устойчивом ритме, повторите 4 раза.

"Втягивайте пупок максимально глубоко — это поможет включить в работу все мышцы живота, включая глубокие, например поперечную", — поясняет спасатель Йоанн Кормье.

Погружение до плеч увеличивает амплитуду движений и сложность упражнения, эффективно прокачивая мышцы пресса. Также работают плечи и руки, которые помогают сохранять равновесие при колебаниях воды.

Для тонуса рук

Встаньте в воду по грудь, ноги на ширине таза, руки вдоль тела. Сомкнув пальцы, вытяните прямые руки перед собой на уровне низа живота, как будто хлопаете в ладоши, на выдохе. Затем разведите руки назад на вдохе. Выполняйте максимально быстро: 4 подхода по 1 минуте.

"Если плечи недостаточно гибкие, сгибайте руки в локтях при сведении за спину. Держите пальцы крепко, чтобы увеличить сопротивление воды", — советует спасатель Йоанн Кормье.

Укрепляются грудные мышцы, трицепсы, трапеции, а также мышцы пресса и нижней части тела, необходимые для устойчивости.

Водная аэробика в море сочетает физическую нагрузку, массажный эффект волн, закаливание и насыщение организма минералами. Она подходит тем, кто хочет одновременно укрепить мышцы, улучшить кровообращение и зарядиться энергией. Разнообразие упражнений позволяет проработать всё тело, а мягкая среда воды снижает риск травм. Главное — соблюдать технику и следовать советам профессионалов, чтобы тренировка приносила максимум пользы и удовольствия.

Уточнения

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