Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европейцы больше всего платят беженцам с Украины в Бельгии
Барабанные тормоза уступают по эффективности, но выигрывают в надёжности и цене
Александр Головин: я готов унять свою гордость и уступить ради любимой жены
Садоводы используют аспирин для укрепления рассады и защиты от болезней
Корейские туристы убрали мусор в центре Туниса — соцсети вызвали обсуждение
Миграция сардин в Южной Африке достигает 7 километров в длину
Ошибки, которые мешают похудеть: избегаем их, чтобы достичь цели
Эксперт Карпычева объяснила, как получить максимум от вклада
Макияж с помощью пальцев и спонжей заменяет полный набор кистей — лайфхаки визажистов

Минус 600 калорий за полчаса: вот что произойдёт с телом, если тренироваться в морской воде каждый день

Спасатель Йоанн Кормье рассказал о пользе водной аэробики в море по сравнению с бассейном
3:49
Спорт

Морская вода обладает свойствами, которые делают аквааэробику ещё эффективнее. Из‑за высокой плотности, обусловленной содержанием соли, она создаёт большее сопротивление, чем пресная вода, и усиливает нагрузку. При этом постоянная нестабильность — из‑за волн, течений и мягкого дна — заставляет работать мелкие стабилизирующие мышцы всего тела.

Водная аэробика на море
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водная аэробика на море

Такое занятие помогает при ощущении тяжести в ногах: водовороты действуют как тонизирующий массаж, а прохладная вода сужает сосуды и стимулирует кровообращение. К тому же низкая температура заставляет организм сжигать больше калорий — до 600 за полчаса, особенно в прохладных регионах вроде побережья Бретани.

Морская вода богата минеральными солями и микроэлементами, которые пополняют запасы организма и, благодаря принципу "сообщающихся сосудов", способствуют выведению продуктов обмена. Если вы хотите совместить спорт, оздоровление и удовольствие, тренировка в море — отличный выбор.

Для стройных бёдер

Встаньте в воду до солнечного сплетения, спину слегка наклоните вперёд для создания дисбаланса, руки вытяните перед собой, будто упираетесь в стену. Делайте быстрые шаги, каждый раз поднимая колени под прямым углом. Продолжайте 15-30 минут.

"Следите, чтобы поясница была погружена в воду, тогда нагрузка на неё снизится. А взгляд держите направленным к горизонту, чтобы не напрягать шею", — рекомендует спасатель Йоанн Кормье.

Укрепляются мышцы бёдер, ягодиц, икр и пресс, который активно работает для удержания равновесия. Одновременно тренируется сердечно‑сосудистая система и увеличивается дыхательная выносливость.

Для плоского живота

Встаньте в воду по плечи, скрестите руки для стабилизации. Быстро подтягивайте колени к груди на выдохе и выпрямляйте ноги на вдохе. Работайте в течение минуты в устойчивом ритме, повторите 4 раза.

"Втягивайте пупок максимально глубоко — это поможет включить в работу все мышцы живота, включая глубокие, например поперечную", — поясняет спасатель Йоанн Кормье.

Погружение до плеч увеличивает амплитуду движений и сложность упражнения, эффективно прокачивая мышцы пресса. Также работают плечи и руки, которые помогают сохранять равновесие при колебаниях воды.

Для тонуса рук

Встаньте в воду по грудь, ноги на ширине таза, руки вдоль тела. Сомкнув пальцы, вытяните прямые руки перед собой на уровне низа живота, как будто хлопаете в ладоши, на выдохе. Затем разведите руки назад на вдохе. Выполняйте максимально быстро: 4 подхода по 1 минуте.

"Если плечи недостаточно гибкие, сгибайте руки в локтях при сведении за спину. Держите пальцы крепко, чтобы увеличить сопротивление воды", — советует спасатель Йоанн Кормье.

Укрепляются грудные мышцы, трицепсы, трапеции, а также мышцы пресса и нижней части тела, необходимые для устойчивости.

Водная аэробика в море сочетает физическую нагрузку, массажный эффект волн, закаливание и насыщение организма минералами. Она подходит тем, кто хочет одновременно укрепить мышцы, улучшить кровообращение и зарядиться энергией. Разнообразие упражнений позволяет проработать всё тело, а мягкая среда воды снижает риск травм. Главное — соблюдать технику и следовать советам профессионалов, чтобы тренировка приносила максимум пользы и удовольствия.

Уточнения

Секрет — информация, хранимая в тайне.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами
Домашние животные
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Новый президент Польши будет дестабилизировать Украину Любовь Степушова Какие домашние средства снимают зуд от укусов комаров — советы врачей Игорь Буккер Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Садоводы используют аспирин для укрепления рассады и защиты от болезней
Корейские туристы убрали мусор в центре Туниса — соцсети вызвали обсуждение
Миграция сардин в Южной Африке достигает 7 километров в длину
Ошибки, которые мешают похудеть: избегаем их, чтобы достичь цели
Эксперт Карпычева объяснила, как получить максимум от вклада
Макияж с помощью пальцев и спонжей заменяет полный набор кистей — лайфхаки визажистов
Охранник не пустил Дженнифер Лопес в магазин в Стамбуле
Самарские инженеры испытали прототип экраноплана ОРОС-1 для малых населённых пунктов
Брайен спрогнозировал для Украины грузинский сценарий окончания конфликта
Спецпредставитель США Уиткофф посетил ресторан "Восход" перед встречей с Путиным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.