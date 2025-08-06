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Когда регби становится лекарством, а баскетбол — медитацией: эффект, о котором не говорят в зале

Спортивный врач Жан‑Марк Сен рассказал о пользе командных видов спорта для здоровья
4:13
Спорт

Регби, волейбол, футбол, баскетбол… Олимпийские матчи снова привлекли внимание к командным видам спорта. И если вам захотелось присоединиться к игре, возраст не станет преградой — главное, выбрать дисциплину, которая будет в радость.

Команда
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Команда

Движение и мышление в одном ритме

Как и любая физическая активность, командные виды спорта укрепляют мышцы, тренируют сердце и стимулируют выработку эндорфинов. Но есть и особенные преимущества: они развивают координацию, выносливость и точность. Хоккей на льду — для равновесия, баскетбол и волейбол — для ловкости, регби — для силы, футбол — для стройности ног.

Спортивный врач, автор книги "Спорт: я начинаю", Жан‑Марк Сен советует подходить к выбору дисциплины так:

"Позвольте себе руководствоваться своими предпочтениями. Именно удовольствие от занятий должно стать главным критерием выбора".

Кроме того, командные игры заставляют мозг работать наравне с телом: нужно быстро принимать решения, строить тактику и предугадывать действия соперников. Такая умственная активность укрепляет нейронные связи и помогает замедлить возрастные изменения мозга.

Лекарство от одиночества

Чем лучше вы знаете своих партнёров по команде, тем эффективнее играете. Игра на одном поле объединяет участников и создаёт условия для настоящего общения — как с союзниками, так и с соперниками.

Такой формат помогает справляться с изоляцией и работает как естественное антидепрессивное средство. А совместные тренировки развивают в группе солидарность, сплочённость и взаимное уважение — качества, особенно важные для детей, осваивающих правила жизни в обществе.

Ответственность и целеустремлённость

Командный спорт учит дисциплине: если назначена игра или тренировка, её нельзя просто отменить без последствий для всей группы. Однако стоит учитывать, что такие занятия требуют времени и регулярности: одна‑две тренировки в неделю плюс игры в сезоне. Это не лучший вариант для людей с крайне плотным или нестабильным графиком.

Мышцы без скуки

Главная магия командных игр в том, что нагрузка воспринимается не как тяжёлая обязанность, а как увлекательный процесс.

"Некоторые не переносят час бега, но легко проведут это время на корте, расходуя столько же калорий, потому что думают только об игре", — объясняет врач.

Например, футбольный матч по нагрузке равен бегу на 8-10 км, а баскетбол или гандбол — примерно на 4 км, с учётом темпа и пауз.

Для всех возрастов

При отсутствии медицинских противопоказаний командные виды спорта доступны в любом возрасте. Важно лишь подбирать группу по уровню и физическим возможностям, чтобы снизить риск травм и получать удовольствие. В регби, например, можно играть без захватов, а в футбол — выбрать формат "5 на 5" в зале. Тем, кто старше 40 лет, перед возвращением к спорту рекомендуется пройти медицинское обследование и повторять его каждые пять лет, включая тест с нагрузкой.

Внимание к здоровью

Как и любая контактная активность, командные игры связаны с риском ударов, падений и травм суставов. Особенно осторожными нужно быть тем, кто уже сталкивался с растяжением связок: возвращаться к футболу или регби стоит только после полного восстановления.

Командные виды спорта — это не просто физическая активность. Это сочетание тренировки тела и ума, источник новых знакомств, школа ответственности и способ поддерживать форму без скуки. Они мотивируют, объединяют и помогают сохранять здоровье, если подходить к ним с умом и учитывать свои возможности. Выбор дисциплины — вопрос вкуса, но одно неизменно: игра в команде способна сделать жизнь ярче, энергичнее и богаче на впечатления.

Уточнения

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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