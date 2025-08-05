Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Импорт растёт, потребление снижается: дефицит платёжного баланса Украины достиг $5,1 млрд
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Связь обнаружена: потеря слуха ведёт к деменции — что нужно знать
Эксперты: длительное удержание планки может привести к травмам
АКПП стали экономичнее механики — объяснение на примере новых моделей
Белый соус из цветной капусты для лазаньи: рецепт без муки и масла
Екатерина Гордон призвала подруг Полины Дибровой покинуть её женский клуб
Магазины садовой техники сообщили: на какие параметры обращать внимание при покупке пилы
Виды жидкости для розжига, опасные для здоровья

Когда каждая минута на счету: тренировка для тех, кто всегда спешит — эти 20 минут решают всё

Тренировки на 30–60 минут, которые помогают сжигать жир и улучшать выносливость
3:30
Спорт

Работа, дом, дети, заботы — когда всё в режиме нон-стоп, найти час на тренировку кажется фантастикой. Но есть отличные новости: чтобы быть в форме, совсем не обязательно проводить часы в спортзале. Сегодняшние фитнес-программы адаптированы под бешеный ритм жизни — короткие, но суперэффективные занятия позволяют получить максимум за 30–60 минут.

Тренировки дома
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировки дома

Топ-5 коротких программ

Табата

Легендарная система интервальных нагрузок: 20 секунд активности — 10 секунд отдыха, и так по кругу. Всего 4 минуты — и вы выжаты как лимон.

Что дает: мгновенное сжигание жира, взрывная выносливость и проработка всех мышц.

Пресс и гибкость

Комбо-тренировка: сначала — интенсивная работа на мышцы живота, спины и корпуса. Потом — глубокая растяжка и расслабление.

Что дает: идеальный пресс, сильная спина, грациозность, подвижность и снижение риска травм.

Ягодицы

Цель — округлые, подтянутые формы. Упражнения идут в трёх направлениях движения, чтобы задействовать мышцы под разными углами.

Что дает: соблазнительные формы, укрепление нижней части тела и идеальный силуэт.

Баланс

Не просто стоим на одной ноге. Тренировка включает элементы йоги, пилатеса и функционального тренинга.

Что дает: крепкие мышцы-стабилизаторы, крутая координация и уверенность в теле.

Зумба или латина

Взрыв настроения под латиноамериканские ритмы. Простые движения, много энергии и максимум фана.

Что дает: сжигание калорий, выносливость и отличное настроение. Вы не просто тренируетесь — вы кайфуете.

Мощный эффект

Когда времени в обрез, важна не продолжительность, а качество. Вот почему короткие тренировки так эффективны:

Интенсивное сжигание калорий

Интервальная нагрузка запускает эффект EPOC (повышенное потребление кислорода после тренировки) — жир продолжает сгорать, пока вы отдыхаете.

Ускоренный метаболизм

Мышцы потребляют больше энергии, чем жир. Короткие тренировки укрепляют тело, а вместе с ним и обмен веществ.

Работа на все зоны

В одном занятии совмещаются кардио, сила и функциональные элементы — всё тело включается в работу.

Польза для здоровья

Улучшение сердечно-сосудистой системы, осанки, гибкости и общего тонуса — всё это реально за 55 минут.

Как усилить эффект

Питайтесь осознанно

  • Белок (курица, рыба, яйца, творог) нужен для восстановления мышц.
  • Сложные углеводы (гречка, рис, овсянка, овощи) — для энергии.
  • Лёгкий перекус перед тренировкой (банан или тост с арахисовой пастой) даст сил.

Не забывайте про воду

  • До тренировки — 300–500 мл за 1–2 часа.
  • Во время — по глоточку каждые 10–15 минут.
  • После — сколько хочется, чтобы восстановить водный баланс.

Сон — это святое

  • 7–9 часов ночью — идеально
  • Если не удалось выспаться — 20–30 минут дневного сна пойдут на пользу.
  • Сон снижает уровень кортизола, который мешает сжигать жир.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории
Наука и техника
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории Аудио 
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Новости спорта
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов Аудио 
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице
Домашние животные
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Тренируйтесь, не отрываясь от экранов: 4 упражнения для плоского живота
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Последние материалы
Магазины садовой техники сообщили: на какие параметры обращать внимание при покупке пилы
Виды жидкости для розжига, опасные для здоровья
Даже при нормальном весе может быть опасный жир в брюшной полости — врачи
Тренировки на 30–60 минут, которые помогают сжигать жир и улучшать выносливость
Реструктуризация не поможет: 8 из 10 россиян получили отказ от банков — что делать с долгами
5 августа станет самым коротким днём лета — учёные предупреждают о последствиях
Где спрятаться от мира: самый дорогой дом Карибов скрыт на этом острове
Забудьте о белом налёте на чёрных вещах: в стиралку добавляем этот кухонный продукт
Анне Вески ведёт уединённую жизнь в Эстонии после кончины супруга
Фильм Экстерриториальность бьёт рекорды по просмотрам на Netflix
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.