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Жир уходит, мышцы растут: формула, которую все считают невозможной

Исследования подтверждают: можно терять жир и набирать мышечную массу одновременно
3:20
Спорт

Можно ли одновременно худеть и становиться сильнее? Да, но путь этот — не из лёгких. Совмещать жиросжигание и набор мышечной массы — задача, требующая системного подхода, дисциплины и терпения. Такой процесс называется рекомпозицией тела. Чтобы он действительно дал результат, важны не модные методики, а грамотная работа с тренировками, питанием и восстановлением.

Фитнес тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес тренировка

Сила начинается с тренировок

Если цель — сохранить и приумножить мышечную массу, силовые нагрузки должны стать основой тренировочного плана. Это не просто тренд в фитнесе — это биологическая необходимость.

Принцип прогрессивной перегрузки

Мышцы растут, когда получают стимул к росту. Прогрессивная перегрузка — это постепенное увеличение нагрузки на мышцы и связки. Причём речь не только о росте веса на штанге. Нагрузку можно повысить другими способами:

  • Увеличение количества повторов и подходов;

  • Снижение времени отдыха;

  • Изменение темпа выполнения;

  • Усложнение техники.

Важно делать шаг за шагом, а не бросаться сразу на максимум. Это защитит от травм и обеспечит устойчивый прогресс.

Почему важны базовые упражнения

Комплексные упражнения, такие как становая тяга, приседания и жим, задействуют сразу несколько мышечных групп. Они не только эффективно развивают силу, но и увеличивают расход энергии — а значит, помогают сжигать жир. В отличие от изолированных движений, они дают организму больший тренировочный отклик.

Кардио: не перегрузить, а усилить

Чтобы эффективно сжигать жир, одного дефицита калорий мало. Важна и повседневная активность, особенно вне спортзала.

NEAT — энергия вне тренировок

Даже простые действия — ходьба, домашние дела, прогулки — играют роль. Такой термогенез без упражнений (NEAT) может существенно повлиять на количество сжигаемых калорий в день.

LISS — кардио без перегрузки

Кардионагрузки низкой интенсивности, например, прогулки с наклоном на беговой дорожке или спокойная езда на велосипеде, дают энергию, не мешая восстановлению после силовых занятий. Это идеальное дополнение к основной нагрузке.

Питание: сколько есть и что именно

При любой цели в фитнесе питание играет решающую роль. Даже лучшая программа тренировок не даст эффекта без правильного рациона.

Без белка не будет ни роста, ни восстановления мышц. При силовых тренировках мышечные волокна получают микроповреждения, и именно белок нужен, чтобы они "ремонтировались" и становились крепче. В среднем спортсменам рекомендуют потреблять 1,6-2,2 г белка на килограмм массы тела.

Что в итоге

Набор мышц и сжигание жира — не взаимоисключающие цели. Чтобы достичь их одновременно, не нужно магии: достаточно силовых тренировок, разумного кардио, умеренного дефицита калорий и достаточного количества белка. Это не самый быстрый путь, но он даёт устойчивый и заметный результат — и в зеркале, и в ощущении силы.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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