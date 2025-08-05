Ошеломляющее открытие: фитнес-блогер раскрыл секрет здоровья для мужчин 50+

Фитнес-блогер раскрыл секрет: лучшее упражнение для мужчин 50+

Фитнес-блогер Владимир Никифоров поделился своим мнением о самом важном упражнении для мужчин старше 50 лет.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивный мужчина

По его словам, оптимальным движением является так называемый "конькобежец": исходное положение — ноги на ширине плеч, затем мягкие приседания с поочерёдным отведением ноги в сторону.

Никифоров отметил, что это упражнение щадяще воздействует на голеностопные, коленные и тазобедренные суставы, а также укрепляет мышцы ног и ягодиц, одновременно заботясь о спине.

Кроме того, блогер подчеркнул, что "конькобежец" помогает ускорить обмен веществ, что особенно важно для людей после 50, поскольку метаболизм в этом возрасте замедляется, пишет Men Today.

В итоге он отметил, что основная цель тренировок в зрелом возрасте — поддержание функциональности всего организма.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

