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Ошеломляющее открытие: фитнес-блогер раскрыл секрет здоровья для мужчин 50+

Фитнес-блогер раскрыл секрет: лучшее упражнение для мужчин 50+
Спорт

Фитнес-блогер Владимир Никифоров поделился своим мнением о самом важном упражнении для мужчин старше 50 лет.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

По его словам, оптимальным движением является так называемый "конькобежец": исходное положение — ноги на ширине плеч, затем мягкие приседания с поочерёдным отведением ноги в сторону.

Никифоров отметил, что это упражнение щадяще воздействует на голеностопные, коленные и тазобедренные суставы, а также укрепляет мышцы ног и ягодиц, одновременно заботясь о спине.

Кроме того, блогер подчеркнул, что "конькобежец" помогает ускорить обмен веществ, что особенно важно для людей после 50, поскольку метаболизм в этом возрасте замедляется, пишет Men Today.

В итоге он отметил, что основная цель тренировок в зрелом возрасте — поддержание функциональности всего организма.

Уточнения

Фи́тнес  — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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