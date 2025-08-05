Секрет рельефной спины и рук: фитнес-эксперт раскрыла 4 главных упражнения

Эти 4 модификации отжиманий улучшат осанку и выносливость

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, какие упражнения наиболее эффективны для формирования мышечного рельефа. По её словам, отжимания заслуженно считаются одними из самых универсальных и результативных упражнений для укрепления верхней части тела.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Набор мышечной массы

Они активно вовлекают в работу мышцы груди, плечевого пояса, трицепсы и мышцы корпуса, что способствует не только увеличению мышечной массы, но и улучшению осанки, координации движений и выносливости сердечно-сосудистой системы.

Ротач подчеркнула важность разнообразия в тренировках и рекомендовала выполнять несколько видов отжиманий: классические, с широким и узким хватом, а также более динамичные — с хлопком и плиометрические варианты.

Такие модификации помогают задействовать разные группы мышц и делают занятия более интересными и эффективными, пишет Men Today.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

