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Почему россиянам стоит попробовать мёртвый вис: раскрываем двойную пользу для здоровья

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1:06
Спорт

Россиянам стоит обратить внимание на пользу мертвого виса на турнике. Это простое, но эффективное упражнение, по данным Men Today, задействует не только мышцы рук и предплечий, но и активизирует пальцы, способствуя развитию крепкого и выносливого хвата.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

При этом включаются в работу и мышцы плечевого пояса, что улучшает гибкость суставов и расширяет диапазон движений. Особое значение уделяется стабилизирующим мышцам плеч, которые играют важную роль в предотвращении травм и могут помочь снизить болевые ощущения.

Кроме того, специалисты отмечают, что мертвый вис оказывает благотворное воздействие на позвоночник: он мягко растягивает его, уменьшая нагрузку на позвонки и межпозвоночные диски. Это, в свою очередь, способствует коррекции осанки и помогает справиться с её нарушениями.

Таким образом, регулярное выполнение этого упражнения способно стать простым и доступным способом укрепления здоровья и улучшения физического состояния.

Уточнения

Перекла́дина (турни́к, от фр. tourner — «вертеться, вращаться») — спортивный снаряд, стальной стержень, размещённый на вертикальных стойках и закреплённый при помощи стальных растяжек. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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