Продлите жизнь на 15 лет без лекарств: почему 42 минуты активности в день лучше, чем любые витамины

Физическая активность важна не только для красивой фигуры и сильных мышц. Она напрямую связана с выработкой оксида азота (II) — молекулы NO, которая выполняет в организме целый ряд жизненно важных функций.
NO вырабатывается эпителиальными клетками сосудов во время движения, "пробуждая" ранее неактивные капилляры и улучшая кровоток. Это помогает снижать нагрузку на сердце и укреплять здоровье в целом.
Врачи рекомендуют заниматься от 150 до 300 минут в неделю, разбивая это время на 5-7 сессий. Оптимальной считается тренировка продолжительностью около 42 минут с низкой или средней интенсивностью.
Важно избегать длительного сидения: не находиться без движения более 60 минут, периодически вставать, разминаться или проходиться.
Регулярное движение и, как следствие, выработка NO дают организму ощутимые преимущества:
Исследования показывают, что при 300 минутах фитнеса в неделю продолжительность жизни может увеличиться на 12-15 лет.
Фитнес — это не просто тренировка тела. Это мощный инструмент для продления жизни и сохранения здоровья, работающий на клеточном уровне за счёт активности оксида азота. Достаточно уделять движению чуть больше получаса в день, чтобы сделать вклад в своё будущее благополучие.
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