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Продлите жизнь на 15 лет без лекарств: почему 42 минуты активности в день лучше, чем любые витамины

Врачи: 300 минут фитнеса в неделю продлевают жизнь на 12–15 лет
1:48
Спорт

Физическая активность важна не только для красивой фигуры и сильных мышц. Она напрямую связана с выработкой оксида азота (II) — молекулы NO, которая выполняет в организме целый ряд жизненно важных функций.

Спортсмен проверяет время на тренировке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортсмен проверяет время на тренировке

NO вырабатывается эпителиальными клетками сосудов во время движения, "пробуждая" ранее неактивные капилляры и улучшая кровоток. Это помогает снижать нагрузку на сердце и укреплять здоровье в целом.

Сколько нужно тренироваться

Врачи рекомендуют заниматься от 150 до 300 минут в неделю, разбивая это время на 5-7 сессий. Оптимальной считается тренировка продолжительностью около 42 минут с низкой или средней интенсивностью.

Важно избегать длительного сидения: не находиться без движения более 60 минут, периодически вставать, разминаться или проходиться.

Чем полезен оксид азота

Регулярное движение и, как следствие, выработка NO дают организму ощутимые преимущества:

  • нормализация артериального давления;
  • поддержка работы иммунной системы;
  • улучшение функций дыхательной и пищеварительной систем;
  • ускорение заживления тканей;
  • снижение уровня стресса;
  • повышение потенции у мужчин.

Исследования показывают, что при 300 минутах фитнеса в неделю продолжительность жизни может увеличиться на 12-15 лет.

Фитнес — это не просто тренировка тела. Это мощный инструмент для продления жизни и сохранения здоровья, работающий на клеточном уровне за счёт активности оксида азота. Достаточно уделять движению чуть больше получаса в день, чтобы сделать вклад в своё будущее благополучие.

Уточнения

Лека́рственное средство — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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