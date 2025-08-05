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Ноги — главный ускоритель метаболизма: эти упражнения запускают тестостерон и сжигают жир

Фитнес-тренер Александр Карпов назвал эффективные упражнения для ног, которые укрепляют тело и повышают уровень метаболизма
3:49
Спорт

Сильные ноги — это не только основа для любых движений в спорте, но и залог здоровья всего организма. Тренировка этой крупной мышечной группы стимулирует выработку анаболических гормонов, в том числе тестостерона, который помогает наращивать мышцы и сжигать жир.

Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги

По словам фитнес‑тренера Александра Карпова, работа мышц ног требует больших энергозатрат, поэтому тело продолжает активно расходовать калории ещё несколько часов после тренировки. Исследование, опубликованное в Journal of Applied Physiology, показало: после 90 минут упражнений с тяжёлым весом уровень энергозатрат резко возрастает и сохраняется высоким в течение длительного времени.

"Тренируя ноги, можно увеличить силу всего тела. Сильные ноги — это начальная точка во многих движениях различных видов спорта. Тренировка ног — профилактика и залог мужского здоровья", — сказал фитнес‑тренер Александр Карпов.

Комплекс упражнений для ног

Приседания со штангой

Мышцы в работе: передняя и задняя поверхность бедра, ягодицы.
Исходное положение: стопы на ширине плеч, штанга на верхней части спины, лопатки сведены, поясница с лёгким прогибом, вес тела распределён от середины стопы к пяткам.
Техника: медленно приседайте, направляя таз назад, сохраняя спину прямой. В нижней точке (угол между бедром и голенью 90°) поднимайтесь усилием ягодиц и бёдер. Пятки от пола не отрывать, колени не сводить внутрь.

Румынская тяга

Мышцы в работе: ягодицы, задняя поверхность бедра.
Исходное положение: стоя, штанга в руках прямым хватом, лопатки сведены.
Техника: слегка согнув колени, опустите штангу вдоль бёдер, направляя таз назад и удерживая спину прямой. Вернитесь в исходное положение.

Ягодичный мост

Мышцы в работе: ягодицы.
Исходное положение: лёжа на скамье, ноги согнуты под прямым углом, штанга на сгибе бёдер, упор на пятки.
Техника: опустите таз, затем поднимите его, напрягая ягодицы, сохраняя корпус неподвижным.

Подъёмы на высокую ступень

Мышцы в работе: ягодицы, задняя поверхность бедра, приводящие мышцы.
Исходное положение: стоя перед устойчивой платформой, при необходимости — с гантелями в опущенных руках.
Техника: поставьте стопу на платформу, перенесите вес на опорную ногу, поднимитесь, затем поставьте вторую ногу. При спуске не "падайте" на заднюю ногу — удерживайте вес на ведущей.

Разгибание голени в тренажёре

Мышцы в работе: квадрицепсы.
Исходное положение: спина прижата к спинке тренажёра, валик — в нижней части голени, ось вращения проходит через коленный сустав.
Техника: разогните ногу, удерживая спину прижатой, затем медленно вернитесь в исходное положение.

Регулярная проработка мышц ног — это инвестиция не только в силу и выносливость, но и в общее здоровье. Сильные ноги помогают эффективнее выполнять упражнения для других групп мышц, поддерживают правильную осанку и снижают риск травм. При этом важно соблюдать технику и подбирать нагрузку в соответствии с уровнем подготовки, чтобы тренировки были максимально результативными и безопасными. Совмещая базовые упражнения, такие как приседания, румынская тяга и ягодичный мост, с изолированными движениями, вы сможете развить гармоничную, функциональную силу и ускорить обмен веществ на долгое время после тренировки.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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