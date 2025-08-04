Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая группа добровольцев-казаков из Свердловской области направилась на передовую
Член СПЧ Кабанов: мигранты стремятся вытеснить россиян как конкурентов
Ценовой скачок в Омске: как изменилась стоимость продуктовой корзины за месяц
Яндекс Путешествия назвали 4 города России для поездки с собакой
Сериал HBO о Гарри Поттере исправит недосказанность фильмов о Распределяющей шляпе
Исследования подтвердили: кошки чувствуют настроение хозяина и реагируют на эмоции
Mercedes, Skoda и Toyota признаны самыми экономичными среди подержанных авто
Уникальный напиток против рака: выбираем натуральную защиту для кишечника
Автоэксперт ответил на вопрос, может ли таксист высадить пассажира во время поездки

Сначала сила, потом скорая? Что упускают, когда берут спортпит без проверки

Врачи предупреждают: при заболеваниях почек и ЖКТ протеин может вызвать осложнения
1:52
Спорт

Многие воспринимают спортивное питание как логичный следующий шаг после регулярных тренировок. Кажется, что теперь, чтобы "расти", пора подключать протеин, аминокислоты и прочие добавки. Но прежде чем сделать покупку, важно разобраться, подходит ли спортпит именно вам.

Спортивное питание
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивное питание

Не всё так безобидно

Спортивное питание окружено аурой безвредности, которую активно поддерживает реклама. Однако любые добавки — это концентрированные вещества, и они могут влиять на организм не лучшим образом, особенно если есть хронические заболевания.

Кому можно, кому нельзя

Если у вас есть даже незначительные проблемы с пищеварением, почками или сердечно-сосудистой системой — консультация с врачом обязательна. Тренеры и консультанты в магазинах спортивного питания не имеют медицинского образования и не несут ответственности за последствия. Покажите врачу состав выбранной добавки, особенно если планируете принимать её регулярно.

Где покупать безопасно

Добавки должны быть не только сертифицированы, но и приобретены в надёжных местах. Ищите спортивное питание известных брендов в проверенных магазинах. Убедитесь, что продукт зарегистрирован в Роспотребнадзоре — это минимальная гарантия качества.

Не стоит покупать спортивное питание у частных продавцов. Контрафакт легко распознать: неровная упаковка, стертые знаки подлинности, а после приёма — неприятные ощущения со стороны ЖКТ.

Итог

Спортпит — не волшебная пилюля и не обязательная часть тренировок. Это инструмент, который может быть полезен, но только при грамотном подходе. Не полагайтесь на совет в зале или отзыв в интернете. Если планируете добавки в рацион — начните с обследования.

Уточнения

G-белки (англ. G proteins) — это семейство белков, относящихся к ГТФазам и функционирующих в качестве вторичных посредников во внутриклеточных сигнальных каскадах.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование
Домашние животные
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование Аудио 
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории
Наука и техника
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Мамины запасы отдыхают: закрутка, которую вы точно не забудете — баклажаны, как из ресторана
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Последние материалы
Илья Авербух признался, что переживает из-за разницы в возрасте с Лизой Арзамасовой
Кулинары советуют запекать яблочный пирог с кремом 45 минут при 180 °C
Автоэксперт рассказал о банальной опасности на дороге, которая приводит к ДТП
Панбританский проект угрожает суверенитету России на южном направлении — политолог Арман Абовян о ситуации на Южном Кавказе
Military Watch: Индия отказалась от F-35 из-за давления США и выбрала российский Су-57
Автоэксперт рассказал, как получить компенсацию за ремонт авто из-за ямы на дороге
Туристы в Дубае могут посетить бесплатные рынки, музеи и поесть за 10 дирхамов
Кортизол вызывает отеки и старение кожи — дерматолог о признаках и уходе
Как предотвратить попадание влаги в багажник автомобиля
Рэпер Markul представил новый хит на спонтанном концерте у Дворцовой в Петербурге
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.