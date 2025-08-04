Сначала сила, потом скорая? Что упускают, когда берут спортпит без проверки

Врачи предупреждают: при заболеваниях почек и ЖКТ протеин может вызвать осложнения

1:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие воспринимают спортивное питание как логичный следующий шаг после регулярных тренировок. Кажется, что теперь, чтобы "расти", пора подключать протеин, аминокислоты и прочие добавки. Но прежде чем сделать покупку, важно разобраться, подходит ли спортпит именно вам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спортивное питание

Не всё так безобидно

Спортивное питание окружено аурой безвредности, которую активно поддерживает реклама. Однако любые добавки — это концентрированные вещества, и они могут влиять на организм не лучшим образом, особенно если есть хронические заболевания.

Кому можно, кому нельзя

Если у вас есть даже незначительные проблемы с пищеварением, почками или сердечно-сосудистой системой — консультация с врачом обязательна. Тренеры и консультанты в магазинах спортивного питания не имеют медицинского образования и не несут ответственности за последствия. Покажите врачу состав выбранной добавки, особенно если планируете принимать её регулярно.

Где покупать безопасно

Добавки должны быть не только сертифицированы, но и приобретены в надёжных местах. Ищите спортивное питание известных брендов в проверенных магазинах. Убедитесь, что продукт зарегистрирован в Роспотребнадзоре — это минимальная гарантия качества.

Не стоит покупать спортивное питание у частных продавцов. Контрафакт легко распознать: неровная упаковка, стертые знаки подлинности, а после приёма — неприятные ощущения со стороны ЖКТ.

Итог

Спортпит — не волшебная пилюля и не обязательная часть тренировок. Это инструмент, который может быть полезен, но только при грамотном подходе. Не полагайтесь на совет в зале или отзыв в интернете. Если планируете добавки в рацион — начните с обследования.

Уточнения

G-белки (англ. G proteins) — это семейство белков, относящихся к ГТФазам и функционирующих в качестве вторичных посредников во внутриклеточных сигнальных каскадах.

