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Приседания больше не обязательны: пять способов укрепить ноги без боли и риска

Упражнения на ноги без приседаний порекомендовали тренеры: выпады, гакк и разгибания в тренажёре
2:43
Спорт

В мире фитнеса нет универсального решения, подходящего каждому. Даже самые популярные движения могут вызывать дискомфорт, если не учитывать индивидуальные особенности: строение тела, уровень подготовки, наличие хронических болей.

Приседания
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания

Когда "одно упражнение на всех" не работает

Приседания — не универсальное решение. Кто-то чувствует себя уверенно со штангой на плечах, а для кого-то это путь к травме. Важно не слепо следовать трендам, а анализировать, как тело откликается на ту или иную нагрузку. Есть как минимум пять причин, по которым стоит подумать об альтернативах.

Проблемы со спиной

Даже при хорошей технике приседания с нагрузкой могут усилить хроническую боль или привести к травмам. Особенно это касается нижнего отдела позвоночника. Пояс тяжелоатлета не всегда спасает.

Боль в коленях

Если после приседаний регулярно болят колени, это тревожный сигнал. Возможно, суставы не справляются с нагрузкой или нарушена техника. Пренебрегать такими симптомами опасно.

Анатомические особенности

Люди с длинными ногами, коротким торсом или слабой подвижностью лодыжек часто сталкиваются с трудностями при выполнении классических приседаний. В таких случаях лучше подобрать упражнения под индивидуальные особенности.

Есть более удобные альтернативы

Главная цель — прокачать ноги, а не следовать традициям. Выпады, разгибания ног и жимы в тренажёре могут быть не менее эффективными, особенно если вам важна изоляция конкретных мышц.

Не всем подойдёт свободный вес

Многим проще работать в тренажёрах — они обеспечивают стабильную траекторию движения и снижают риск травм. К тому же, добиться нужного "пампинга" в машине Смита или на гакк-тренажёре гораздо проще, чем со штангой на плечах.

Какие упражнения заменят приседания

Если приседания не подходят, это не приговор. Вот несколько достойных альтернатив:

  • Выпады с гантелями

  • Гакк-приседания

  • Приседания на машине Смита

  • Разгибания и сгибания ног в тренажёре

  • Сумо-становая тяга

Все они могут эффективно нагружать квадрицепсы, бёдра и ягодицы — главное, подбирать то, что работает именно для вас.

Вывод

Приседания — не единственный путь к сильным ногам и красивому телу. Если приседания вызывают проблемы, не стоит терпеть: существует множество альтернатив, которые помогут добиться тех же или даже лучших результатов. Главное — выбрать то, что работает именно для вашего тела и целей.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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