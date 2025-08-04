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Матч-реванш близко: зачем борцы России и США сошлись в Венгрии

В Будапеште прошёл матч Россия — США по борьбе: победили россияне, отметила ФСБР
1:14
Спорт

Матчевая встреча между сборными России и США в Будапеште завершилась уверенной победой российских борцов. Однако, как подчеркнул президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, этот вечер оказался важен не только спортивным результатом.

Роман Власов
Фото: commons.wikimedia.org by Jørgen Løken, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Роман Власов

"Победил мир, победила дружба, победила борьба", — отметил Мамиашвили.

Он подчеркнул, что на ковре в тот день не было проигравших — состязания стали примером спортивного уважения, независимо от флага и политических реалий.

Формат с историей и перспективами

Как сообщает NEWS. ru, такие встречи имеют глубокую традицию: первый матч между сборными СССР и США состоялся ещё в 1950-х годах. Формат "стенка на стенку" всегда был больше, чем просто соревнование — это диалог через спорт, в котором участвуют и ветераны, и восходящие звёзды.

Сегодня, несмотря на непростые времена, формат матчей между Россией и США продолжает жить и развиваться.

"Убежден, что мы обязательно проведем ещё одну встречу — матч-реванш", — отметил Михаил Мамиашвили.

Уточнения

Борьба́ — единоборство, рукопашная схватка двух людей, в которой каждый старается осилить другого, свалив его с ног.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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