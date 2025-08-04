Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю

Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения

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Вы когда-нибудь задумывались, почему у одних мышцы растут быстро и мощно, а другие годами не видят прогресса, несмотря на регулярные тренировки? Всё дело в тонкостях гипертрофии — процесса роста мышечной массы. Чтобы добиться результата, недостаточно просто поднимать железо — нужно понимать, как работают ваши мышцы и какие нагрузки действительно способствуют их росту.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Силовые тренировки

Почему мышцы растут (или нет)

Существует три главных фактора, запускающих гипертрофию:

Механическое напряжение — когда мышцы испытывают сильное натяжение под весом.

Метаболический стресс — “жжение” во время многократных повторов.

Микроповреждения волокон — мышца слегка “рвется”, чтобы потом вырасти крепче.

Если мышца долго не используется, происходит противоположный процесс — атрофия. Это особенно заметно у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

Мышечная гипертрофия бывает двух видов — и они отличаются не только внешне, но и по способу достижения:

Миофибриллярная

Мышцы становятся плотными и подтянутыми. Рост происходит за счёт увеличения количества мышечных волокон.

Нужны:

Высокий вес (от 80% от вашего максимума)

4–8 повторов в подходе

Короткий, но не слишком отдых: 1–2 минуты

Постоянное увеличение нагрузки

5 тренировок в неделю по часу

Белковая диета

Основные упражнения:

Жим лёжа

Приседания со штангой

Становая тяга

Тяга в наклоне

Саркоплазматическая

Мышцы становятся объёмнее за счёт увеличения жидкости внутри клеток (саркоплазмы). Визуально — «налитые» и крупные.

Нужны:

Средний вес

Максимум повторений

Долгий отдых: 3–5 минут

Нагрузки на медленно сокращающиеся волокна

Упражнения:

Жим сидя

Подъёмы в стороны

Разгибания рук с гантелями

Подъёмы в наклоне

Как построить эффективную тренировку

Чтобы мышцы действительно росли, важно не просто “качать” их. Нужен грамотный план:

Умеренность

Не стоит перебарщивать с объёмом. На одну группу — максимум 3–4 упражнения по 3–4 подхода. Больше — не значит лучше.

Добавки — когда и какие

Питание играет важнейшую роль. До и после тренировок организму нужны:

BCAA — аминокислоты для восстановления

Креатин — для силы и энергии

Сывороточный протеин и быстрые углеводы — подпитка мышц

Отдых — не меньше важен, чем тренировка

Энергия в мышце заканчивается уже через 10–12 секунд активной работы. Перерыв между подходами — от 40 до 90 секунд, иначе эффективность падает.

Почему прогресс может остановиться

Мышцы растут в ответ на стресс. Если нагрузки не меняются, прогресс замирает. Поэтому всегда усложняйте тренировку: больше вес, другая амплитуда, новая схема подходов.

Не только для мужчин

Сегодня к мышечному росту стремятся не только мужчины. Всё больше женщин тренируются ради красивого рельефа. И это работает — при грамотном подходе.

Итог

Гипертрофия — это не магия и не только про «много качаться». Это про понимание физиологии, системный подход и работу с телом, а не против него.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura — "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



Гипертрофи́я (от др.-греч. ὑπερ- "чрез, слишком" + τροφή "еда, пища") — увеличение объёма и массы органа, клеток под влиянием различных факторов.

