Эта простая привычка продлит жизнь: повторяйте каждый день — помогите сердцу и легким

Руководитель фитнес-студии раскрыла секрет долголетия

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Самый простой и доступный способ укрепить здоровье — это не сложные тренировки в зале, а быстрая ходьба. Об этом рассказала руководитель фитнес-студии "БенеФит" Дарья Кожевникова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain ходьба

Она отметила, что ходьба обеспечивает сердцу и легким полноценную нагрузку, особенно важную в условиях малоподвижного образа жизни, который ведет большинство людей.

Эксперт напомнила: полезна именно целенаправленная и интенсивная прогулка, а не расслабленное брождение по улицам, пишет "Национальная служба новостей".

"Ходьба улучшает работу суставов, поддерживает здоровье в целом и действительно способна продлить жизнь", — подчеркнула Кожевникова.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

