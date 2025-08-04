Эта простая привычка продлит жизнь: повторяйте каждый день — помогите сердцу и легким

Самый простой и доступный способ укрепить здоровье — это не сложные тренировки в зале, а быстрая ходьба. Об этом рассказала руководитель фитнес-студии "БенеФит" Дарья Кожевникова.
Она отметила, что ходьба обеспечивает сердцу и легким полноценную нагрузку, особенно важную в условиях малоподвижного образа жизни, который ведет большинство людей.
Эксперт напомнила: полезна именно целенаправленная и интенсивная прогулка, а не расслабленное брождение по улицам, пишет "Национальная служба новостей".
"Ходьба улучшает работу суставов, поддерживает здоровье в целом и действительно способна продлить жизнь", — подчеркнула Кожевникова.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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