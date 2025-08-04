Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёный из Гарварда заявил, что первый человек, способный прожить 150 лет, уже родился
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения
Дима Билан и шторм на Мальдивах: как мечта об отдыхе обернулась неожиданностью
Гастроэнтеролог Вялов назвал безопасные продукты для перекуса в дороге летом
Пасторальная идиллия: праздник, ради которого стоит приехать в Швейцарию в сентябре
Ошибки при хранении овощей, которые оборачиваются гнилью и разочарованием
Bloomberg: отказ от нефти из России ударит по Индии сильнее санкций
Камеры на М-4 фиксируют превышение даже на платных участках с ремонтом
Кровь мечехвостов используют для тестирования вакцин на токсины

Эта простая привычка продлит жизнь: повторяйте каждый день — помогите сердцу и легким

Руководитель фитнес-студии раскрыла секрет долголетия
0:41
Спорт

Самый простой и доступный способ укрепить здоровье — это не сложные тренировки в зале, а быстрая ходьба. Об этом рассказала руководитель фитнес-студии "БенеФит" Дарья Кожевникова.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Она отметила, что ходьба обеспечивает сердцу и легким полноценную нагрузку, особенно важную в условиях малоподвижного образа жизни, который ведет большинство людей.

Эксперт напомнила: полезна именно целенаправленная и интенсивная прогулка, а не расслабленное брождение по улицам, пишет "Национальная служба новостей".

"Ходьба улучшает работу суставов, поддерживает здоровье в целом и действительно способна продлить жизнь", — подчеркнула Кожевникова.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Гигантская большая белая акула длиной 4 метра обнаружена у побережья Нантакета
Домашние животные
Гигантская большая белая акула длиной 4 метра обнаружена у побережья Нантакета Аудио 
Астрономы обнаружили кварцевые кристаллы в атмосфере экзопланеты WASP-17b
Наука и техника
Астрономы обнаружили кварцевые кристаллы в атмосфере экзопланеты WASP-17b
Рецепт консервированных баклажанов с томатами на зиму
Еда и рецепты
Рецепт консервированных баклажанов с томатами на зиму Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Преподаватель бизнес-школы Ascencia назвал приёмы, ведущие к выгоранию сотрудников Игорь Буккер Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Дима Билан и шторм на Мальдивах: как мечта об отдыхе обернулась неожиданностью
Гастроэнтеролог Вялов назвал безопасные продукты для перекуса в дороге летом
Пасторальная идиллия: праздник, ради которого стоит приехать в Швейцарию в сентябре
Ошибки при хранении овощей, которые оборачиваются гнилью и разочарованием
Bloomberg: отказ от нефти из России ударит по Индии сильнее санкций
Камеры на М-4 фиксируют превышение даже на платных участках с ремонтом
Кровь мечехвостов используют для тестирования вакцин на токсины
Рецепт приготовления намазки из сала с чесноком и паприкой
12 способов стилизовать кружевной платок: бандана, косынка, пояс и другие идеи
Госдума закрепила право на жильё для отказников от приватизации при изъятии квартир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.