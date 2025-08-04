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Секрет стройной талии: почему упражнения на пресс не гарантируют результат

Фитнес-тренер назвал главные причины жира в области талии
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Спорт

Чтобы уменьшить талию на несколько сантиметров, недостаточно одних только упражнений на пресс — нужно подходить к задаче комплексно.

Худеющая девушка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худеющая девушка

Фитнес-тренер Егор Ходырев считает, что секрет стройной талии — это работа над всем телом и укрепление глубоких мышц, особенно кора и поперечной мышцы живота.

Но без кардио и контроля питания заметных изменений не будет: сидячий образ жизни и переедание, по его словам, — главные причины жира в области талии.

Ходырев рекомендует включать в тренировки такие упражнения, как растяжка подвздошно-поясничной мышцы, скручивания с подкруткой таза, приседания с отягощением, "русские скручивания" с гантелей и интервальные кардио-нагрузки на эллипсоиде. Выполнять такой комплекс стоит 2-3 раза в неделю, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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