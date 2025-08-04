Плечи как броня, руки как канаты: что запускает рост верхней части тела быстрее всего

Какие мышцы работают при отжиманиях на брусьях и как улучшить результаты

1:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы ищете универсальное и действительно эффективное упражнение для верхней части тела, обратите внимание на отжимания на брусьях. Это движение активно включает в работу руки, плечи, грудные мышцы и даже мышцы кора, делая его отличным выбором как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тренировка на брусьях

Техника выполнения проста: установите параллельные брусья на ширине плеч, возьмитесь за них руками и медленно опуститесь, сгибая локти до прямого угла. Затем с усилием поднимитесь обратно, не допуская раскачивания корпуса.

Что дают отжимания на брусьях

Это упражнение развивает не только силу, но и выносливость. При правильной технике вы укрепляете трицепсы, грудные и дельтовидные мышцы, а также стабилизирующие мышцы корпуса. Такой комплексный подход помогает создать гармоничную мускулатуру и улучшить общую физическую форму.

Кроме того, отжимания на брусьях отлично подходят тем, кто хочет сжечь лишний жир в области рук и плеч — при регулярной нагрузке вы заметите улучшение рельефа и тонуса.

Как сделать тренировку более эффективной

Если базовая техника даётся легко, увеличьте нагрузку: используйте утяжелители, жилет с весом или измените угол тела. Например, наклон вперёд сильнее задействует грудные мышцы, а прямое положение акцентирует нагрузку на трицепсы.

Рекомендуется начинать с 2-3 тренировок в неделю, постепенно увеличивая количество повторений. Главное — контролируйте технику и не забывайте об отдыхе между подходами.

Уточнения

Тре́нер — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов. Тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных возможностей своих подопечных.

