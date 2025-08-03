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Минус 7% к выносливости за одну ночь: неочевидный враг любых тренировок

Научное исследование показало: сон менее 6 часов ухудшает эффективность тренировок
2:16
Спорт

Полноценный сон важен не только для бодрости и настроения. Он оказывает прямое влияние на физическую форму, выносливость и эффективность тренировок. Даже одна беспокойная ночь может существенно снизить производительность в спортзале — и это подтверждает наука.

Мужчина спит под одеялом возле вентилятора
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина спит под одеялом возле вентилятора

Что говорят исследования

Систематический обзор 2022 года, включивший 69 научных работ, показал: даже незначительный дефицит сна снижает результаты тренировок в среднем на 7%. Цифра может показаться небольшой, но для спортсменов и тех, кто стремится к прогрессу, это критично.

В анализ попали только исследования с участием здоровых взрослых, без хронических заболеваний, где дефицит сна определялся как менее 6 часов в сутки.

Как именно сон влияет на эффективность

Исследование выявило три ключевых фактора, от которых зависит влияние недосыпа на тренировку:

  • Структура сна. Больше всего страдает организм, если сон был сокращён за счёт позднего засыпания или слишком раннего пробуждения.

  • Время тренировки. Вечерние занятия хуже переносятся после плохого сна — накопившаяся усталость снижает результаты.

  • Тип нагрузки. Упражнения, требующие координации и точности, страдают сильнее, чем обычные силовые.

Есть и ещё одна важная деталь: каждый час бодрствования после плохой ночи снижает производительность примерно на 0,5%. Поэтому, если не удалось выспаться, лучше тренироваться утром, пока усталость ещё не накопилась.

Почему это важно

Сон помогает организму восстанавливаться: мышцы растут, синтезируется белок, вырабатываются гормоны тестостерон и гормон роста. Нарушения сна сбивают эти процессы и тормозят прогресс.

Хронический недосып может привести к снижению силы, ухудшению координации, потере мышечной массы и замедлению сжигания жира. В долгосрочной перспективе он мешает как любителям, так и профессиональным спортсменам достигать своих целей.

Уточнения

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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