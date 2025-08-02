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Деньги потрачены, а результата нет: главная ошибка при выборе спортзала

Расстояние до зала влияет на регулярность тренировок — отмечают тренеры
2:43
Спорт

Хочется заниматься спортом, тело просит движения, абонемент уже куплен — а до тренировки всё равно никак не дойти. Знакомо? Чаще всего дело не в лени, а в неудобствах, которые были заложены ещё на этапе выбора зала.

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Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Эллипсоид

Вот на что стоит обратить внимание, прежде чем покупать абонемент.

Ближе — значит эффективнее

Первое правило: чем ближе спортзал, тем выше шанс, что вы в него придёте. Идеально — если он находится в пешей доступности от дома или работы. Даже если вы передвигаетесь на машине, дополнительная парковка, пробки и бензин быстро превратят тренировку в головную боль.

Никакие бассейны и 10 бесплатных тренировок с тренером не компенсируют неудобную локацию. Красивые опции забудутся — маршрут запомнится. А вот зал прямо в доме — пусть и без душа — может оказаться самым эффективным решением.

Цена — понятие гибкое

Главное, что нужно знать: стоимость абонемента можно обсуждать. У фитнес-клубов много постоянных расходов — аренда, зарплаты, вода, электричество — и почти никаких переменных из-за ещё одного клиента.

Поищите "вторичный рынок" абонементов — в группах ВКонтакте часто продают неиспользованные карты с приличной экономией. И если вы сами забросите тренировки, продать абонемент будет несложно.

Что в зале действительно важно

Не поддавайтесь на "пакеты услуг" и тур по клубу с рассказами о СПА и релакс-зонах. Обращайте внимание на базу:

  • Кардиозона. Должно быть много беговых дорожек, велотренажёров и степперов. Если их мало — готовьтесь к очередям.

  • Силовые тренажёры. Осмотрите, прикреплены ли они к полу. Нет? Это нарушение техники безопасности.

  • Свободная зона. Там, где занимаются кроссфитом, должны лежать специальные резиновые маты — это защита и для пола, и для людей.

  • Раздевалка. Чистота, вентиляция, наличие шкафчиков, скамеек и фенов. Это влияет на комфорт больше, чем фитнес-бар.

  • Вода. Доступна ли она бесплатно? Если продаётся только в баре — это тревожный сигнал.

  • Полотенца. Лучше, если клуб выдаёт большие банные. Маленькие тренировочные — это минимум.

Тренер: да или нет

Персональные тренировки — отличный старт, особенно если вы новичок. Нет смысла брать их постоянно, но несколько сессий помогут освоиться, избежать ошибок и составить рабочую программу.

Уточнения

Абонеме́нт — договор, по которому одна сторона (абонент) имеет право пользоваться каким-либо имуществом или право требовать оказания определённых услуг от другой стороны периодически, в течение срока действия договора абонемента.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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