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Молчаливый убийца в животе: как избавиться от самого опасного жира в теле

Висцеральный жир повышает риск диабета, рака и деменции — нутрициологи
4:55
Спорт

Жировые отложения в области живота — это не просто эстетическая проблема. В первую очередь речь идёт о висцеральном жире, который накапливается глубоко внутри брюшной полости и окутывает жизненно важные органы: печень, желудок, кишечник. Именно этот тип жира считается самым опасным, поскольку он метаболически активен и способен провоцировать тяжёлые нарушения в организме.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

"Висцеральный жир выделяет гормоны и воспалительные молекулы, усиливающие риск развития хронических заболеваний", — подчёркивают эксперты в области нутрициологии.

Болезни, связанные с висцеральным жиром

Сердечно-сосудистые заболевания

Избыточный висцеральный жир увеличивает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, снижает "хороший" холестерин (ЛПВП), повышает давление и усиливает воспалительные процессы. Все эти факторы повышают риск инфаркта, инсульта и внезапной сердечной смерти.

Диабет второго типа

Жир в области живота способствует инсулинорезистентности — состоянию, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину. Это приводит к росту уровня глюкозы в крови и постепенному развитию диабета второго типа.

Болезни печени

Висцеральный жир способствует формированию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Без лечения она может перейти в гепатит или цирроз, нарушая обмен веществ и фильтрацию токсинов.

Онкологические риски

Жир в брюшной полости повышает вероятность развития некоторых видов рака, включая колоректальный, рак молочной железы и поджелудочной железы. Это связано с хроническим воспалением и гормональными сбоями, включая повышенную выработку эстрогена.

Угасание когнитивных функций

Исследования показывают, что у людей с лишним жиром на животе риск деменции и болезни Альцгеймера почти в три раза выше. Это связано с системным воспалением и нарушением мозгового кровообращения.

В чём опасность висцерального жира

В отличие от подкожного висцеральный жир окружает внутренние органы, нарушает их работу и активно вмешивается в гормональный фон организма. Избыток висцерального жира повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, онкологии, нарушений когнитивных функций и болезней печени.

Помогают ли упражнения на пресс

Распространено мнение, что упражнения на пресс неэффективны — якобы всё зависит от генетики. Однако это заблуждение. Регулярная работа с мышцами живота в сочетании с дефицитом калорий действительно помогает улучшить рельеф и сократить объёмы талии.

Первым шагом должно стать пересмотренное питание — без этого тренировки не дадут результата. Только после стабилизации рациона стоит подключать упражнения, особенно те, которые задействуют не только пресс, но и другие группы мышц.

Эффективные упражнения для сжигания жира на животе

Вертикальные ножницы

Воздействуют на нижнюю часть прямой мышцы живота и активизируют сердечный ритм. Выполняются лёжа, с попеременным подъёмом прямых ног.

Обратные скручивания

Прорабатывают прямые и косые мышцы живота, укрепляют поясницу и активируют тазобедренные сгибатели. Выполняются с подтягиванием колен к груди и подъёмом таза.

Русские скручивания

Задействуют косые мышцы пресса и мышцы-стабилизаторы спины. Выполняются сидя, с поворотом корпуса влево и вправо с сомкнутыми руками.

Скалолаз

Упражнение из позиции планки, при котором попеременно подтягиваются колени к груди. Оно развивает выносливость и активно сжигает калории.

Планка

Универсальное упражнение, требующее полной статической нагрузки. Работают все основные группы мышц, особенно пресс, спина и ягодицы.

Почему потеря веса не решит проблему

Простая потеря веса не всегда решает проблему — важна именно борьба с жиром в брюшной полости. Эффективный подход включает умеренный дефицит калорий, кардионагрузки и силовые упражнения, направленные на мышцы пресса и кора. Только комплексное воздействие на образ жизни способно устранить корень проблемы и значительно улучшить общее состояние организма.

Уточнения

Живо́т — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. Полость живота (брюшная полость в широком смысле) содержит основные внутренние органы: желудок, кишечник, почки, надпочечники, печень, селезёнку, поджелудочную железу, жёлчный пузырь.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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