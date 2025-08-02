Бороться с лишним весом через спорт и диеты — бесполезно, если гормоны против

Ожирение — это не просто переедание или недостаток активности. Это сложное состояние, возникающее из-за взаимодействия множества факторов: от образа жизни до гормональных сбоев. Понимание первопричин помогает не только корректировать поведение, но и выбрать эффективную тактику лечения.
Накопление лишнего веса почти всегда связано с энергетическим дисбалансом: организм получает больше калорий, чем успевает сжечь. Вот ключевые факторы, которые способствуют этому процессу:
Переедание: избыток калорий часто поступает из обработанных продуктов, фастфуда, сладких напитков, алкоголя и больших порций.
Малоподвижный образ жизни: недостаток физической активности замедляет обмен веществ и снижает расход энергии.
Генетика: влияет на предрасположенность к ожирению, регуляцию аппетита и метаболизм. Некоторые редкие заболевания, такие как синдром Прадера-Вилли, напрямую вызывают набор массы.
Окружающая среда: отсутствие условий для физической активности и доступных здоровых продуктов формирует так называемую "ожиренческую среду".
Медицинские причины: приём некоторых препаратов (стероиды, антидепрессанты, антипсихотики, лекарства от диабета) может провоцировать набор веса.
Хронический стресс и недосып: повышают уровень кортизола, что усиливает тягу к жирной и сладкой пище.
Социальные и экономические условия: влияют на доступ к качественной пище и возможность заботиться о здоровье.
Профессор Джозеф Фрэнк, специалист по снижению веса, указывает: если диеты и тренировки не приносят результатов, причиной может быть гормональный дисбаланс. В этом случае усилия "через силу воли" не работают.
Главные "невидимые" участники метаболического процесса — гормоны GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1) и GIP (глюкозозависимый инсулинотропный полипептид). Они регулируют аппетит, обмен веществ и насыщение. Если их функции нарушены, организм хуже реагирует на инсулин, а чувство голода становится постоянным.
"Гормоны могут работать против вас. Понять и устранить гормональный дисбаланс — ключ к снижению веса", — сказал Джозеф.
Профессор Фрэнк выделяет три признака, которые могут указывать на гормональную природу ожирения:
Если вы не можете насытиться даже после приёма пищи, особенно тянет на сладкое и крахмалистое, это может быть признаком гормонального дисбаланса. Метаболизм при этом может замедляться даже при обычной нагрузке.
Сон достаточный, но утром вы не чувствуете бодрости? Проблемы с засыпанием, пробуждением и ощущением отдыха — важные сигналы.
Раздражительность, тревожность, упадок настроения, а у женщин — нарушения менструального цикла — также могут быть связаны с гормональным сбоем.
Согласно профессору Фрэнку, гормональный фон можно стабилизировать не только медикаментозно. Важную роль играют:
Рациональное питание
Физическая активность
Полноценный сон
Управление стрессом
Такие меры могут восстановить чувствительность рецепторов к гормонам насыщения и снизить тягу к пище.
"Это не о слабой воле — это о биохимии. Корректное лечение даёт шанс не просто похудеть, а вернуть контроль над телом", — добавил Фрэнк.
Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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