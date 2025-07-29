Российский теннисист Карен Хачанов, серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде и 16-я ракетка мира, рассказал о травме, полученной на "Ролан Гаррос" в 2023 году. По его словам, он не мог ходить после повреждения, но испытывал сильную боль.
Хачанов отметил, что травма оставила глобальные проблемы со спиной. Он подчеркнул, что профессиональный спорт не способствует сохранению здоровья, так как суставы постепенно изнашиваются, а нагрузки на тело увеличиваются. Теннисист также упомянул, что его высокий рост и необходимость часто менять покрытия, особенно при игре на харде, негативно сказываются на его здоровье.
"Это не асфальт, но жёсткое покрытие, поэтому бёдра, страдают колени, у кого что. Сочетание нагрузок и возраста потихоньку… Хоть я считаю себя молодым, но организм истощается", — сказал Хачанов на YouTube-канале "Макарена".
Хачанов выразил опасения относительно того, как сохранить здоровье и продолжать карьеру на высоком уровне в течение многих лет. Он признал, что, несмотря на молодость, его организм испытывает значительные нагрузки, и это вызывает беспокойство о будущем.
Каре́н Абга́рович Хача́нов (род. 21 мая 1996, Москва) — российский теннисист; серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель восьми турниров ATP (из них семь в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.
"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.