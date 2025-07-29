Теннис против здоровья: откровения Карена Хачанова о цене побед

Карен Хачанов: нагрузки и возраст истощают организм теннисиста

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Российский теннисист Карен Хачанов, серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде и 16-я ракетка мира, рассказал о травме, полученной на "Ролан Гаррос" в 2023 году. По его словам, он не мог ходить после повреждения, но испытывал сильную боль.

Фото: commons.wikimedia.org by Marián 2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Карен Хачанов

Хачанов отметил, что травма оставила глобальные проблемы со спиной. Он подчеркнул, что профессиональный спорт не способствует сохранению здоровья, так как суставы постепенно изнашиваются, а нагрузки на тело увеличиваются. Теннисист также упомянул, что его высокий рост и необходимость часто менять покрытия, особенно при игре на харде, негативно сказываются на его здоровье.

"Это не асфальт, но жёсткое покрытие, поэтому бёдра, страдают колени, у кого что. Сочетание нагрузок и возраста потихоньку… Хоть я считаю себя молодым, но организм истощается", — сказал Хачанов на YouTube-канале "Макарена".

Хачанов выразил опасения относительно того, как сохранить здоровье и продолжать карьеру на высоком уровне в течение многих лет. Он признал, что, несмотря на молодость, его организм испытывает значительные нагрузки, и это вызывает беспокойство о будущем.

Уточнения

Каре́н Абга́рович Хача́нов (род. 21 мая 1996, Москва) — российский теннисист; серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель восьми турниров ATP (из них семь в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

