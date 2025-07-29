Как обмануть биологические часы: виды спорта, которые тормозят старение

Наследственность, экология, питание — всё это важно, но именно физическая активность остаётся тем фактором, который можно контролировать. И да — она напрямую влияет на продолжительность жизни. Но какие виды спорта особенно полезны, и стоит ли всем срочно бежать на велотренажёр?
В крупном датском исследовании с участием более 30 000 человек выяснилось: регулярная физическая активность снижает риск смерти от любых причин — и у мужчин, и у женщин, независимо от возраста. Причём особенно низкий уровень смертности был у тех, кто занимался спортом и добирался на работу на велосипеде. Снижение — до 40%.
Сердце и сосуды. 150 минут движения в неделю — именно столько, сколько рекомендует ВОЗ — уже снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Кости и мышцы. Силовые нагрузки замедляют потерю мышечной массы, помогают при остеопорозе и остеоартрозе, снижают риск падений у пожилых.
Психика. Низкая активность связана с депрессией и тревожностью, тогда как умеренная нагрузка, наоборот, облегчает симптомы и улучшает общее состояние.
Занятия спортом повышают чувство уверенности, включённости и удовлетворённости жизнью. Командные виды спорта особенно хорошо влияют на социальные навыки и самоощущение. Но у профессиональных спортсменов иногда фиксируют высокий уровень тревожности из-за перегрузок и давления.
В исследовании с участием более 80 000 жителей Великобритании проанализировали влияние шести популярных видов спорта на уровень смертности. Наиболее выраженный положительный эффект обнаружили у:
плавания,
велоспорта,
аэробики,
и ракеточных видов спорта (теннис, бадминтон и др.).
А вот футбол и бег, вопреки ожиданиям, не показали такого же снижения риска. Но делать на этом вывод не стоит: есть множество исследований, подтверждающих, что бег действительно снижает риск болезней сердца и преждевременной смерти. Причина в методике: не все учёные учитывают интенсивность, длительность и особенности тренировок.
Кость (лат. os) — твёрдый орган позвоночных животных.
"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.