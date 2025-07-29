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Как обмануть биологические часы: виды спорта, которые тормозят старение

Регулярная физическая активность снижает риск смерти — подтверждают учёные из Дании и Великобритании
2:31
Спорт

Наследственность, экология, питание — всё это важно, но именно физическая активность остаётся тем фактором, который можно контролировать. И да — она напрямую влияет на продолжительность жизни. Но какие виды спорта особенно полезны, и стоит ли всем срочно бежать на велотренажёр?

Движение и жизнь: прямая связь

В крупном датском исследовании с участием более 30 000 человек выяснилось: регулярная физическая активность снижает риск смерти от любых причин — и у мужчин, и у женщин, независимо от возраста. Причём особенно низкий уровень смертности был у тех, кто занимался спортом и добирался на работу на велосипеде. Снижение — до 40%.

Что именно влияет на долголетие

  • Сердце и сосуды. 150 минут движения в неделю — именно столько, сколько рекомендует ВОЗ — уже снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Кости и мышцы. Силовые нагрузки замедляют потерю мышечной массы, помогают при остеопорозе и остеоартрозе, снижают риск падений у пожилых.

  • Психика. Низкая активность связана с депрессией и тревожностью, тогда как умеренная нагрузка, наоборот, облегчает симптомы и улучшает общее состояние.

Что с самооценкой и настроением

Занятия спортом повышают чувство уверенности, включённости и удовлетворённости жизнью. Командные виды спорта особенно хорошо влияют на социальные навыки и самоощущение. Но у профессиональных спортсменов иногда фиксируют высокий уровень тревожности из-за перегрузок и давления.

Какие виды спорта продлевают жизнь

В исследовании с участием более 80 000 жителей Великобритании проанализировали влияние шести популярных видов спорта на уровень смертности. Наиболее выраженный положительный эффект обнаружили у:

  • плавания,

  • велоспорта,

  • аэробики,

  • и ракеточных видов спорта (теннис, бадминтон и др.).

А вот футбол и бег, вопреки ожиданиям, не показали такого же снижения риска. Но делать на этом вывод не стоит: есть множество исследований, подтверждающих, что бег действительно снижает риск болезней сердца и преждевременной смерти. Причина в методике: не все учёные учитывают интенсивность, длительность и особенности тренировок.

Уточнения

Кость (лат. os) — твёрдый орган позвоночных животных.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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