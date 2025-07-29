Мусаев в ярости: роковые ошибки похоронили надежды Краснодара на Кубок России?

Мусаев разгневан после поражения Краснодара в Кубке России: забудьте о чемпионстве

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против "Крыльев Советов" (1:2).

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ФК "Краснодар"

Мусаев отметил, что причиной поражения стали грубые ошибки в эпизодах с пропущенными голами. Он подчеркнул, что команда не имеет права играть так, как это было в последних матчах, и что необходимо забыть о чемпионских амбициях. Несмотря на хорошую игру в матчах с "Локомотивом", ЦСКА и "Крыльями Советов", команда не может добиться побед.

"Вот эти вывески чемпионства — всё нужно забыть. Потому что вроде бы играем неплохо и с "Локомотивом", и с ЦСКА, и сегодня с "Крыльями Советов", но нет побед. Вот эта история потерялась. И мы сейчас или возвращаемся на землю, или это всё будет продолжаться", — сказал Мусаев "Чемпионату".

Мусаев также отметил, что стартовому составу не хватило сыгранности, что привело к моментам с пропущенными голами. Он подчеркнул недопустимость таких ошибок и заявил, что команда будет работать над улучшением тактической подготовки с завтрашнего дня.

Кроме того, Мусаев отметил, что команда создала много моментов, но не смогла их реализовать. Он считает, что проблема заключается в том, что команда сама создала себе трудности, пропустив мячи, и теперь сталкивается с последствиями.

Уточнения

«Краснода́р» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России.

