Простой математический расчёт сожжёт жир: известный блогер раскрыла секрет

Джанет Ндомахина сбросила 10 кг без страданий

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Известный блогер Джанет Ндомахина раскрыла свой проверенный способ сжигать калории и худеть. Этот метод основан на очень простом расчёте, он очень эффективен и работает без особых усилий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Весы

Чтобы сбросить лишний вес и сжечь калории, внутренний голос подсказывает вам, что нужно обязательно делать интенсивные кардиотренировки и выкладываться на полную. Однако, похоже, этот метод довольно контрпродуктивен, и гораздо лучшим решением будет другой, очень простой трюк.

В видео, где она рассказывает о том, как сбросила более 10 кг, создательница контента Джанет Ндомахина уверяет, что очень простой математический расчёт позволяет достичь порога, называемого "Зоной 2", который помогает сжигать жир, не задыхаясь. Обеспечивая долгосрочные результаты, этот метод подходит всем. "Зона 2" — это та, которая позволяет легко сбросить жир.

В своём видео Джанет Ндомахина представляет таблицу, состоящую из 5 зон интенсивности упражнений, от "очень лёгкой" до "максимальной", которые позволяют похудеть, улучшить физическую форму и, следовательно, максимизировать свои результаты.

Это объясняет, что зона 2, называемая "лёгкой", — это гарантия похудения без чрезмерно интенсивных физических усилий.

Эта знаменитая зона 2 подходит даже новичкам и разработана для снижения веса без перегрузки мышц, чрезмерного потоотделения и одышки. Кроме того, рекомендуется заниматься всего 40-80 минут, что относительно короткое время, достаточное для повторения несколько раз в неделю.

Упражнения могут варьироваться, например, от бега до коротких интервальных тренировок высокой интенсивности (HIIT). Однако для достижения оптимальных результатов, характерных для зоны 2, рекомендуется рассчитать частоту сердечных сокращений с помощью простого расчёта.

Как рассчитать пульс для адаптации тренировок

Не паникуйте, если у вас проблемы с математикой. Расчёт для зоны 2 очень прост.

Для этого просто рассчитайте свою максимальную частоту пульса, вычтя 220 из своего возраста. Например, если вам 40 лет, вам нужно вычислить 220 — 40 = 180. Затем умножьте этот результат на 0,6, а затем на 0,7, чтобы определить диапазон вашего BPM (ударов в минуту).

Пример: 180×0,6 = 108 и 180×0,7 = 126.

Таким образом, для сжигания калорий во время тренировки частота пульса должна быть в пределах от 108 до 126. Поэтому рекомендуется использовать устройство, которое будет показывать количество ударов в минуту, например, смарт-часы, чтобы убедиться, что вы соблюдаете рекомендуемую интенсивность для зоны 2 и, таким образом, сжигаете калории, не перегружая кардио.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

