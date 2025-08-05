Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уклы Кая на Зилиме признана одной из главных природных достопримечательностей Башкирии
Передние ножки дивана и кресел должны стоять на ковре — правило дизайнеров
Как кошки показывают привязанность к человеку: объяснение зоопсихологов
Яндекс выплатит дивиденды: определён последний день покупки акций
Новое исследование: мозг и кишечник связаны мгновенным каналом связи
Агрономы рекомендуют удалять плоды с картофеля после цветения для увеличения урожая
Владельцы в России быстрее всего отказываются от Haval, Geely и BMW
Мария Погребняк порадовалась за Елену Товстик, которая начала борьбу
Поломанные спагетти слипаются и развариваются сильнее обычных

Простой математический расчёт сожжёт жир: известный блогер раскрыла секрет

Джанет Ндомахина сбросила 10 кг без страданий
3:14
Спорт

Известный блогер Джанет Ндомахина раскрыла свой проверенный способ сжигать калории и худеть. Этот метод основан на очень простом расчёте, он очень эффективен и работает без особых усилий.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Чтобы сбросить лишний вес и сжечь калории, внутренний голос подсказывает вам, что нужно обязательно делать интенсивные кардиотренировки и выкладываться на полную. Однако, похоже, этот метод довольно контрпродуктивен, и гораздо лучшим решением будет другой, очень простой трюк.

В видео, где она рассказывает о том, как сбросила более 10 кг, создательница контента Джанет Ндомахина уверяет, что очень простой математический расчёт позволяет достичь порога, называемого "Зоной 2", который помогает сжигать жир, не задыхаясь. Обеспечивая долгосрочные результаты, этот метод подходит всем. "Зона 2" — это та, которая позволяет легко сбросить жир.

В своём видео Джанет Ндомахина представляет таблицу, состоящую из 5 зон интенсивности упражнений, от "очень лёгкой" до "максимальной", которые позволяют похудеть, улучшить физическую форму и, следовательно, максимизировать свои результаты.

Это объясняет, что зона 2, называемая "лёгкой", — это гарантия похудения без чрезмерно интенсивных физических усилий.

Эта знаменитая зона 2 подходит даже новичкам и разработана для снижения веса без перегрузки мышц, чрезмерного потоотделения и одышки. Кроме того, рекомендуется заниматься всего 40-80 минут, что относительно короткое время, достаточное для повторения несколько раз в неделю.

Упражнения могут варьироваться, например, от бега до коротких интервальных тренировок высокой интенсивности (HIIT). Однако для достижения оптимальных результатов, характерных для зоны 2, рекомендуется рассчитать частоту сердечных сокращений с помощью простого расчёта.

Как рассчитать пульс для адаптации тренировок

Не паникуйте, если у вас проблемы с математикой. Расчёт для зоны 2 очень прост.

Для этого просто рассчитайте свою максимальную частоту пульса, вычтя 220 из своего возраста. Например, если вам 40 лет, вам нужно вычислить 220 — 40 = 180. Затем умножьте этот результат на 0,6, а затем на 0,7, чтобы определить диапазон вашего BPM (ударов в минуту).

Пример: 180×0,6 = 108 и 180×0,7 = 126.

Таким образом, для сжигания калорий во время тренировки частота пульса должна быть в пределах от 108 до 126. Поэтому рекомендуется использовать устройство, которое будет показывать количество ударов в минуту, например, смарт-часы, чтобы убедиться, что вы соблюдаете рекомендуемую интенсивность для зоны 2 и, таким образом, сжигаете калории, не перегружая кардио.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Вероника Степанова порекомендовала Диброву сделать ДНК-тест на отцовство
Шоу-бизнес
Вероника Степанова порекомендовала Диброву сделать ДНК-тест на отцовство
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Домашние животные
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Последние материалы
Хранение риса в холодильнике предотвращает появление пищевых мотыльков
Проверка ГКУ показала: почти 40 пляжей Петербурга признаны образцово чистыми
НАТО запускает регулярные поставки вооружения на Украину
Космический долг: США готовы потратить триллионы на лунный реактор ради первенства
Shot: российские туристы отравились креветками в отеле Iberostar на Кубе
Пищевой инстинкт у собак может привести к подбору еды на улице
Садоводы советуют использовать селёдочный рассол для отпугивания кротов с участка
Ставка на ракеты средней дальности: Кремль делает заявление после провокаций Запада
Решение BMW использовать атмосферный V8 в E39 M5 стало исторически значимым
Что нового в уходе за кожей: адаптогены, микробиом и другие открытия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.