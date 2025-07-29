Не спасёт даже спортзал: как сидячий образ жизни по-тихому разрушает здоровье

Можно ли сидеть весь день, а потом "отрабатывать" это тренировкой? Как долго можно не вставать с кресла, прежде чем это начнёт реально вредить здоровью? И сколько вообще нужно тренироваться, чтобы организм не пострадал от малоподвижного образа жизни? Ответы — не такие очевидные, как кажется.
Длительное сидение — это не просто "малоподвижность". Оно напрямую связано с повышенным риском диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже ранней смертности. Согласно систематическому обзору, 6-8 часов сидения в день уже повышают риск.
Хорошая новость: физическая активность способна компенсировать вред. Но для этого её должно быть достаточно — не 10 минут растяжки, а хотя бы 60-75 минут умеренной или интенсивной нагрузки в день. И даже в этом случае есть исключения: например, если человек ежедневно проводит по 3+ часа перед телевизором, уровень смертности остаётся высоким вне зависимости от активности. Вероятные причины — переедание, проблемы со сном, искажение режима.
Национальные рекомендации просты:
150 минут в неделю умеренной нагрузки (ходьба, танцы, плавание) или 75 минут в неделю интенсивной;
два раза в неделю - упражнения на основные мышечные группы: ноги, спина, плечи, грудь, руки, пресс.
Пожилым людям дополнительно советуют трижды в неделю упражнения на равновесие.
Подойдёт любая активность — главное, чтобы она была регулярной и посильной.
Выполнять недельный объём можно как угодно: за два продолжительных занятия или в формате нескольких коротких — всё будет одинаково эффективно. Если нет времени на полноценную силовую тренировку, разбейте её на части.
Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.