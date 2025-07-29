Не спасёт даже спортзал: как сидячий образ жизни по-тихому разрушает здоровье

Три часа в день перед телевизором повышают смертность — по данным научных исследований

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Можно ли сидеть весь день, а потом "отрабатывать" это тренировкой? Как долго можно не вставать с кресла, прежде чем это начнёт реально вредить здоровью? И сколько вообще нужно тренироваться, чтобы организм не пострадал от малоподвижного образа жизни? Ответы — не такие очевидные, как кажется.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Эллиптические тренажёры

Что происходит, если сидеть по 8 часов в день

Длительное сидение — это не просто "малоподвижность". Оно напрямую связано с повышенным риском диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже ранней смертности. Согласно систематическому обзору, 6-8 часов сидения в день уже повышают риск.

Хорошая новость: физическая активность способна компенсировать вред. Но для этого её должно быть достаточно — не 10 минут растяжки, а хотя бы 60-75 минут умеренной или интенсивной нагрузки в день. И даже в этом случае есть исключения: например, если человек ежедневно проводит по 3+ часа перед телевизором, уровень смертности остаётся высоким вне зависимости от активности. Вероятные причины — переедание, проблемы со сном, искажение режима.

Какой должна быть минимальная активность

Национальные рекомендации просты:

150 минут в неделю умеренной нагрузки (ходьба, танцы, плавание) или 75 минут в неделю интенсивной;

два раза в неделю - упражнения на основные мышечные группы: ноги, спина, плечи, грудь, руки, пресс.

Пожилым людям дополнительно советуют трижды в неделю упражнения на равновесие.

Подойдёт любая активность — главное, чтобы она была регулярной и посильной.

Как выстроить график

Выполнять недельный объём можно как угодно: за два продолжительных занятия или в формате нескольких коротких — всё будет одинаково эффективно. Если нет времени на полноценную силовую тренировку, разбейте её на части.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

