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Три метода контроля фигуры, которые работают лучше ежедневного взвешивания: умный способ похудеть, не меряя каждый грамм

Как отслеживать прогресс в похудении без весов и стресса
3:19
Спорт

Хотите сбросить несколько лишних килограммов, не зацикливаясь на весах? Ознакомьтесь с этими тремя эффективными стратегиями, которые помогут вам уверенно отслеживать потерю веса.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

Здоровое похудение — это длительный процесс, поэтому терпение и дисциплина крайне важны. Стильные дневники, селфи "до" и "после" и умные весы — лучшие способы отслеживать результаты и быть в курсе своего прогресса.

Уверенное похудение: 3 оптимальных подхода к похудению

Чтобы отслеживать свой прогресс в похудении, не концентрируясь на весах, вот что вы можете сделать. Вместо того, чтобы взвешиваться каждый день (серьёзная ошибка), сосредоточьтесь на других, не менее важных показателях. Например, не слишком ли велика ваша одежда? Чувствуете ли вы себя более энергичным? Перестаёт ли ваш пульс учащаться, когда вы поднимаетесь по лестнице? Не позволяйте цифрам на весах управлять вами.

Фотографии "до/после"

Они могут вызывать дискомфорт, когда вам трудно смотреть на себя, но фотографии "до и после" — пожалуй, один из лучших способов оценить результаты похудения, не зацикливаясь исключительно на весах.

Сфотографируйте себя в начале пути, а затем делайте тот же снимок каждый месяц. Снимки позволят вам отслеживать динамику вашей фигуры: более плоский живот, более заметные мышцы, более тонкая талия… Визуальный процесс невероятно мотивирует, поскольку он выявляет изменения, которые вы можете не замечать каждый день. Это наглядный способ убедиться, что все усилия окупаются, даже если кажется, что весы не двигаются с места.

Журналы похудения

Журналы прогресса — невероятно полезный инструмент для более целостного отслеживания похудения. Вместо того, чтобы просто записывать цифры на весах, вы можете записывать всё, что действительно важно: приёмы пищи, тренировки, силовые тренировки, свои ощущения, сон, победы, даже самые незначительные! Это важные данные, которые показывают, что ваши усилия окупаются. А еще — отличный способ увидеть, что работает для вас, а что нужно скорректировать, не расстраиваясь. Кроме того, это позволяет отслеживать свои успехи, лучше понимать своё тело и сохранять мотивацию в долгосрочной перспективе.

Умные весы

Умные весы — это настоящий шедевр технологий, который поможет вам отслеживать потерю веса более точно и мотивирующе. Они не только показывают ваш вес, но и измеряют другие важные показатели, такие как процент жира, мышечная масса и даже уровень жидкости в организме.

Благодаря приложению вы можете отслеживать свой прогресс в долгосрочной перспективе с помощью наглядных графиков. И самое приятное, что они помогают вам взглянуть на вещи шире, концентрируясь на различных аспектах вашего здоровья, а не только на одной цифре.

Результат? Вы получаете общее представление, которое мотивирует вас продолжать, даже если потеря веса замедляется!

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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