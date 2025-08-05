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60 км в день без усталости: освойте афганскую ходьбу — вот как начать

Афганская ходьба станет первым шагом к физическому и психическому благополучию
3:50
Спорт

Тревожность, нарушения сна, стресс, набор веса, отсутствие аппетита… А что, если первым шагом к физическому и психическому благополучию станет ходьба? Это отличная отправная точка для регулярной физической активности, поскольку она укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает выносливость, поднимая боевой дух и снижая стресс.

Японка на фитнес-прогулке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Японка на фитнес-прогулке

Но знаете ли вы, что у ходьбы есть множество разновидностей? Есть скандинавская ходьба с палками для проработки всего тела; пеший туризм, который воссоединяет вас с природой; спортивная ходьба, которая предлагает альтернативу бегу; и… афганская ходьба!

Афганская ходьба, полезная как для тела, так и для ума, пожалуй, один из самых недооценённых видов спорта. Этот вид ходьбы, открытый в 1980-х годах французским исследователем, основан на дыхании. 

Что такое афганская ходьба?

Именно наблюдая за кочевыми афганскими народами во время их путешествий в 1980-х годах, француз Эдуард Г. Стиглер сформулировал теорию афганской ходьбы. Исследователь обнаружил, что караванщики могли проходить более 60 км в день в сложных условиях в течение десятков дней, сохраняя при этом расслабленное состояние. В чём же был их секрет? Как и в случае с другими восточными дисциплинами, — в дыхании и его различных техниках.

Цель этой прогулки — синхронизировать шаги с определёнными циклами дыхания. Ритмичное дыхание помогает снять напряжение, обеспечивая глубокое расслабление и насыщая мышцы кислородом.

Основной ритм: 3 шага на вдохе через нос, 1 шаг на задержке воздуха в лёгких, 3 шага на выдохе через нос и, наконец, 1 шаг на пустых лёгких. И затем мы начинаем снова!

Цель — достичь 6-8 циклов дыхания в минуту (вместо обычных 12). Но в зависимости от рельефа и прилагаемых усилий этот ритм может варьироваться.

В чём польза афганской ходьбы?

Теперь, когда вы понимаете, как работает афганская ходьба, давайте углубимся в преимущества этой "йоги ходьбы" для тела и разума. Вот основные преимущества:

  • Снижение стресса и тревожности: работа над дыханием оказывает успокаивающее действие и способствует выработке эндорфинов, известных гормонов хорошего самочувствия;
  • Улучшение кардиореспираторной функции;
  • Укрепление мышц и суставов;
  • Поддержание здорового веса;
  • Снижение артериального давления;
  • Улучшение кровообращения;
  • Улучшается осанка;
  • Повышение выносливости:
  • Улучшение концентрации.

Афганская ходьба: кто может ей заниматься?

Одно из главных преимуществ афганской ходьбы заключается в том, что она доступна каждому. Независимо от того, являетесь ли вы опытным спортсменом, новичком, стремящимся к хорошему самочувствию, или тем, кто хочет постепенно вернуться к физической активности, в ней есть всё необходимое!

Вы можете начать самостоятельно, желательно на ровной местности.

Воспользуйтесь возможностью восстановить связь с природой, занимаясь спортом на свежем воздухе в парке, на проселочной дороге или у моря.

Кроме того, вы всегда можете попробовать её по дороге на работу. 30-минутного занятия достаточно, чтобы ощутить благотворное влияние афганской ходьбы.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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