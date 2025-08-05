Секрет плоского живота: всего 15 минут в день для кубиков пресса

Думаете, ваш маленький животик мешает вам накачать знаменитые кубики пресса? Что, если для этого достаточно всего пятнадцати минут каждое утро?
Вместо бесконечных скручиваний лучше сосредоточиться на мышцах кора. Чтобы помочь вам достичь целей, персональный тренер разработал специальную утреннюю программу для плоского живота. Рельефный пресс всего за 15 минут — звучит заманчиво, правда?
Любой спортсмен, будь то новичок или опытный, уже потел при мысли о том, как неустанно качать пресс. Ведь да, плоский, упругий и подтянутый живот — это то, чего нужно добиться! Именно поэтому укрепление мышц — важнейший шаг на пути к идеальному прессу.
Если вы не знаете, с чего начать, не волнуйтесь, персональный тренер Орельен взялся за создание тренировочной схемы, подходящей для новичков.
Не существует волшебного рецепта для избавления именно от жира на животе.
Важно установить дефицит калорий, который поможет вам избавиться от жира в целом. Сбалансированное питание необходимо, поскольку оно позволяет достичь идеального веса в долгосрочной перспективе без ограничивающих побочных эффектов диет.
В дополнение к этой новой привычке стоит сосредоточиться на кардиотренировках, сжигающих больше всего калорий, таких как бег, езда на велосипеде или плавание.
Глубокие мышцы живота часто игнорируются в пользу поверхностных. Тем не менее, проработка этих мышц крайне важна.
Действительно, тонус поперечных и косых мышц живота (внутренних и внешних) позволяет добиться более тонкой талии и избавиться от жировых отложений.
Кроме того, они играют основополагающую роль в поддержании осанки и стабильности корпуса. Упражнения на стабилизацию корпуса, как их называют за океаном, помогают задействовать глубокие мышцы живота.
К ним относятся гипопрессивные скручивания, вакуум живота и планка. Планка также является отличным упражнением для укрепления корпуса!
Персональный тренер Орельен предлагает различные решения для похудения без ограничений.
Он также разрабатывает различные программы, которые могут быть направлены на отдельные мышцы или на все тело.
Их главные преимущества? Они доступны каждому и занимают всего несколько минут в день. Его специальная программа для плоского живота и невероятно упругого пресса выглядит так:
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