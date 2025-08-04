Забудьте о боли в спине без лекарств и массажа: помогут эти 3 движения

Упражнения от физиотерапевтов позволят вернуть здоровую спину

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Когда у нас болит спина, наш первый инстинкт — прекратить движение, думая, что это уменьшит боль. Эта ошибка может обойтись нам дорого, поскольку малоподвижный образ жизни или неподвижность на самом деле способствуют боли в пояснице. Регулярная физическая активность может предотвратить боль в спине, а когда боль появляется, определенные упражнения также могут помочь ее облегчить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) боль в спине

Если вы страдаете от боли в спине, вот 3 фитнес-упражнения, одобренные физиотерапевтами, которые помогут вам почувствовать себя лучше.

3 упражнения для облегчения боли в спине по мнению физиотерапевтов:

Супермен

Поза Супермена получила свое название от позы знаменитого супергероя в полете, которую она имитирует. Это динамическое упражнение эффективно укрепляет мышцы спины, а также мышцы живота и ягодиц. Оно также помогает стабилизировать позвоночник. Это движение естественным образом предотвращает и облегчает боль в спине.

Лягте на живот, вытянув руки перед собой ладонями к полу. Ноги также вытянуты, носки ног опираются на пол. Руки и ноги должны быть на ширине плеч. Одновременно поднимите руки и ноги на несколько сантиметров, напрягая мышцы спины и ягодичные мышцы. Держите голову на одной линии с позвоночником, глядя вниз, чтобы избежать напряжения в шее. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, прежде чем медленно вернуться в исходное положение.

Цель — выполнять три подхода по 15 секунд через день.

Сфинкс

Поза Сфинкса — это мягкая поза йоги, которая помогает укрепить мышцы поясницы, расслабить позвоночник и раскрыть грудную клетку. Это упражнение на растяжку очень простое в выполнении, но очень эффективно для предотвращения и облегчения боли в спине.

Лягте на пол. Ноги выпрямите. Предплечья должны лежать на полу, ладони — на полу, локти — на уровне плеч. Корпус должен быть слегка выпрямлен. Напрягая ладони и руки, поднимите корпус вперед, удерживая бедра на полу.

Вытяните шею и смотрите прямо перед собой. Задержитесь в этом положении на 15-20 секунд, глубоко дыша. Вернитесь в исходное положение и повторите около 10 раз.

"Собака-птица"

"Собака-птица" — это фитнес-упражнение, основная цель которого — укрепить мышцы живота и сделать живот плоским. Это упражнение также укрепляет спину, что помогает при болях в спине. Поскольку оно задействует глубокие мышцы пресса, ягодиц и спины, а также улучшает осанку, оно может облегчить боль в пояснице.

Встаньте на четвереньки. Вытяните правую руку вперёд, одновременно отводя левую ногу назад. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем опуститесь в исходное положение. На этот раз поднимите левую руку и правую ногу. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.

Повторите это упражнение около десяти раз.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.



