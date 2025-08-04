Забудьте о боли в спине без лекарств и массажа: помогут эти 3 движения

Когда у нас болит спина, наш первый инстинкт — прекратить движение, думая, что это уменьшит боль. Эта ошибка может обойтись нам дорого, поскольку малоподвижный образ жизни или неподвижность на самом деле способствуют боли в пояснице. Регулярная физическая активность может предотвратить боль в спине, а когда боль появляется, определенные упражнения также могут помочь ее облегчить.
Если вы страдаете от боли в спине, вот 3 фитнес-упражнения, одобренные физиотерапевтами, которые помогут вам почувствовать себя лучше.
3 упражнения для облегчения боли в спине по мнению физиотерапевтов:
Поза Супермена получила свое название от позы знаменитого супергероя в полете, которую она имитирует. Это динамическое упражнение эффективно укрепляет мышцы спины, а также мышцы живота и ягодиц. Оно также помогает стабилизировать позвоночник. Это движение естественным образом предотвращает и облегчает боль в спине.
Цель — выполнять три подхода по 15 секунд через день.
Поза Сфинкса — это мягкая поза йоги, которая помогает укрепить мышцы поясницы, расслабить позвоночник и раскрыть грудную клетку. Это упражнение на растяжку очень простое в выполнении, но очень эффективно для предотвращения и облегчения боли в спине.
"Собака-птица" — это фитнес-упражнение, основная цель которого — укрепить мышцы живота и сделать живот плоским. Это упражнение также укрепляет спину, что помогает при болях в спине. Поскольку оно задействует глубокие мышцы пресса, ягодиц и спины, а также улучшает осанку, оно может облегчить боль в пояснице.
Повторите это упражнение около десяти раз.
Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.