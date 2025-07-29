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Больше кардио — больше разочарования: как популярные советы ломают метаболизм

Жёсткие диеты, отказ от углеводов и массаж не помогают похудеть — подтверждают исследования
2:44
Спорт

Похудение — одна из самых обсуждаемых тем в интернете. В сети легко найти сотни "проверенных" лайфхаков: от исключения углеводов до обёртываний и антицеллюлитных массажей. Многие из них выглядят логично и обещают быстрый результат. Но не всё, что звучит красиво, действительно работает. Некоторые методы попросту бесполезны, другие — могут серьёзно навредить здоровью. Вот четыре "рецепта" стройности, от которых точно стоит отказаться.

Худеющая девушка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худеющая девушка

Сначала — голод, потом результат

Резкое урезание калорий и строгое ограничение еды — один из самых распространённых мифов. Считается, что чем меньше человек ест, тем быстрее уходит вес. Но в реальности жёсткие диеты чаще заканчиваются срывами, замедлением обмена веществ и развитием расстройств пищевого поведения. Гибкие пищевые стратегии работают не хуже — и при этом безопаснее. Они позволяют снижать вес устойчиво, без вреда для здоровья и без постоянного чувства вины.

Углеводы — главный враг

Популярная рекомендация: убрать из рациона все продукты с хоть каким-то содержанием углеводов. Но научные данные говорят об обратном. Исключение углеводов не более эффективно для снижения веса, чем сокращение жиров. А в долгосрочной перспективе такой подход может повысить риск заболеваний — примерно на том же уровне, что и чрезмерное потребление углеводов. Важно не вычёркивать группы продуктов, а соблюдать пищевой баланс.

Больше кардио — быстрее похудеешь

Кардионагрузки полезны — они укрепляют сердце, улучшают выносливость и сжигают калории. Но рассчитывать только на бег, велотренажёр или плавание — не самая удачная идея. С течением времени организм адаптируется, и калорий сжигается всё меньше. Исследования показывают: сочетание кардио и силовых тренировок даёт лучший результат. Силовые упражнения поддерживают мышечную массу, что помогает ускорить метаболизм даже в состоянии покоя.

Массаж избавит от лишнего

Некоторые уверены, что регулярные сеансы массажа могут заменить тренировки и диету. Казалось бы, достаточно просто лечь и расслабиться — и жир начнёт уходить. Однако энергетические затраты при массаже минимальны. Массажист действительно может потратить около 336 ккал за час работы, но тот, кому делают массаж, сжигает примерно столько же, сколько при просмотре фильма на диване. Это приятная процедура, но не средство для похудения.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masserрастирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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