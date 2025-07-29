Жир остаётся, даже когда мышцы горят: тренировки, которые работают в холостую

Физическая нагрузка без дефицита калорий не уменьшает жир — по данным исследований

1:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Миф о том, что можно похудеть только в одном месте, по-прежнему жив. Многие верят: если качать пресс — живот уйдёт. Но на деле жир не сгорает "точечно". Чтобы тело начало использовать жировые запасы, нужен дефицит калорий — когда вы тратите больше энергии, чем потребляете с пищей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Как тренировки влияют на жир

Физическая нагрузка укрепляет мышцы, но не влияет напрямую на толщину жировой прослойки в этой зоне. Например, в исследованиях участники делали сотни повторов на одну ногу — мышцы росли, а жир уходил и с рук, и с туловища. В другом случае тренировался только пресс — он стал сильнее, но жира меньше не стало.

Почему жир уходит "везде сразу"

Организм сам решает, откуда брать жир, и часто начинает с тех мест, где он копился последним. У мужчин чаще всего это живот, у женщин — бёдра. И никакие скручивания или хулахупы не могут "сжечь" жир локально — максимум они немного улучшают кровоток.

Что работает на самом деле

Только дефицит калорий. Без него жир не уходит, даже если вы часами качаете пресс. Чтобы живот стал меньше, нужно наладить питание, увеличить общую активность, добавить кардио и силовые тренировки. Главное — тратить больше, чем съедаете. Это запускает процесс сжигания жира по всему телу. Упражнения на пресс тоже полезны, но они укрепляют мышцы, а не "сжигают" жир внизу живота.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

