Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США ведут борьбу за контроль над антикоррупционной системой Украины
Число инвалидов в России сократилось на 6% с 2018 года — данные правительства
Калийное мыло: безопасное средство для ухода за комнатными растениями
В Госдуме объяснили выгоду слабого рубля для российской экономики
Вице-министр Литвы осудил скандал вокруг русскоязычного выступления на фестивале в Клайпеде
Разговор, музыка и отдых снижают риск засыпания во время поездки на автомобиле
МВД РФ повторно объявило в розыск грузинского наемника Беруашвили
МВФ предупредил о рисках роста цен из-за геополитической напряжённости
Гуманитарная катастрофа в Газе: голод убивает сотни людей

Жир остаётся, даже когда мышцы горят: тренировки, которые работают в холостую

Физическая нагрузка без дефицита калорий не уменьшает жир — по данным исследований
1:34
Спорт

Миф о том, что можно похудеть только в одном месте, по-прежнему жив. Многие верят: если качать пресс — живот уйдёт. Но на деле жир не сгорает "точечно". Чтобы тело начало использовать жировые запасы, нужен дефицит калорий — когда вы тратите больше энергии, чем потребляете с пищей.

Похудение
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Как тренировки влияют на жир

Физическая нагрузка укрепляет мышцы, но не влияет напрямую на толщину жировой прослойки в этой зоне. Например, в исследованиях участники делали сотни повторов на одну ногу — мышцы росли, а жир уходил и с рук, и с туловища. В другом случае тренировался только пресс — он стал сильнее, но жира меньше не стало.

Почему жир уходит "везде сразу"

Организм сам решает, откуда брать жир, и часто начинает с тех мест, где он копился последним. У мужчин чаще всего это живот, у женщин — бёдра. И никакие скручивания или хулахупы не могут "сжечь" жир локально — максимум они немного улучшают кровоток.

Что работает на самом деле

Только дефицит калорий. Без него жир не уходит, даже если вы часами качаете пресс. Чтобы живот стал меньше, нужно наладить питание, увеличить общую активность, добавить кардио и силовые тренировки. Главное — тратить больше, чем съедаете. Это запускает процесс сжигания жира по всему телу. Упражнения на пресс тоже полезны, но они укрепляют мышцы, а не "сжигают" жир внизу живота.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Импорт готовой стали в Индию упал на 30%
Китай ужесточит визовый режим на фоне подготовки к годовщине Победы
Причины чрезмерного лая у собак и способы научить их быть тише
ЕК: инфраструктура ЕС не готова к быстрой переброске войск в случае конфликта
Физическая нагрузка без дефицита калорий не уменьшает жир — по данным исследований
Врачи: после 60 лет давление до 140 на 90 может быть опасным
Ляйсан Утяшева рассказала о мечтах о третьей беременности
Исследование Университета Юты: токсичные отношения сильно ускоряют старение
Психолог раскрыла способ поставить хама на место одной фразой
Держателям банковских карт назвали операции, которые могут привести к блокировке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.