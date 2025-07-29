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Мышцы растут — даже когда ты спишь: в чём секрет эффективной тренировки бицепса

Упражнения с гантелями и эспандерами укрепляют бицепсы и повышают метаболизм, по мнению тренеров
1:49
Спорт

Тренировка бицепсов с оборудованием — один из самых эффективных способов нарастить мышечную массу и укрепить силу рук. Будь то тренажёры, гантели или эспандеры — при правильной технике результат не заставит себя ждать.

Бодибилдер качает бицепс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бодибилдер качает бицепс

Что происходит с мышцами

Во время упражнений работают не только бицепсы, но и плечевая и плечелучевая мышцы. Их совместная активация усиливает сгибание руки, делает движения стабильными и мощными, а внешний вид — более внушительным.

Польза для тела и метаболизма

Во время упражнений на бицепс с оборудованием работают не только сами бицепсы, но и плечевая и плечелучевая мышцы. Их совместная активация усиливает сгибание руки, делает движения стабильными и мощными, а внешний вид — более внушительным и объёмным. Именно поэтому важно правильно выполнять каждое повторение, чтобы задействовать все эти мышцы.

Как избежать ошибок

Чтобы не травмироваться, важно держать спину прямо, локти — неподвижно, а движение выполнять медленно и под контролем. Не стоит использовать инерцию или помогать себе корпусом — это снижает эффективность упражнения. Резкие рывки и перегрузка могут не только замедлить прогресс, но и отбить мотивацию из-за боли или даже микротравм. Лучше делать меньше, но правильно — именно так мышцы получают нужную нагрузку.

Что выбрать: тренажёр, гантели или эспандер

Тренажёр помогает удерживать технику, гантели включают больше мышц, эспандер — идеален для дома. Меняйте оборудование, варьируйте повторения, увеличивайте нагрузку раз в 2–3 недели — и мышцы начнут расти.

Уточнения

Эспа́ндер (от лат. expando - распростираю, растягиваю) — группа спортивных тренажёров, упражнения с которыми основаны на использовании упругой деформации.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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