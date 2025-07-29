Остановка сердца на 17 минут изменила жизнь спортсменки: как она пережила кошмар и вернулась к спорту

41-летняя британка Виктория Томас пережила невообразимое: остановка сердца продолжалась 17 минут, и всё это время она была свидетелем происходящего. О том, что она увидела на грани жизни и смерти, спортсменка рассказала в интервью.
Инцидент случился во время тренировки в спортзале. Как сообщает "Царьград", Виктория внезапно почувствовала головокружение и слабость, после чего потеряла сознание. Врачи скорой помощи долго не могли вернуть её к жизни. В этот момент женщина переживала нечто пугающее.
"Я смотрела на своё тело сверху вниз, как бы со стороны, и думала, что мои ноги выглядят очень толстыми", — рассказывает Виктория.
Кстати, врачи позднее подтвердили, что её ноги действительно были опухшими.
Виктория описала переживания как "леденящие душу". Она наблюдала за своим телом и происходящими событиями, ощущая полное бессилие. Окружающие сцены и жёлтые машины, которые она заметила, оставили незабываемый след в её памяти.
Что касается её состояния, то после этого эпизода был поставлен диагноз — сердечная недостаточность. Медицинский прогноз оказался неутешительным, но Виктория смогла пережить тяжёлую операцию и пережить чудесное восстановление.
После успешной операции Виктория начала восстанавливаться и вернулась к тренировкам. Сейчас она снова тренируется четыре раза в неделю и готовится к соревнованиям по нетболу. Спортсменка утверждает, что её цель — вернуться на прежний уровень и продолжить заниматься любимым делом.
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