Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 грязных места в отеле: как защитить себя от микробов во время отдыха
Приготовление яиц в мультиварке увеличивает риск сальмонеллы — эксперты
Ультрафиолет и плотная косметика вызывают прыщи летом, предупреждают дерматологи
В жару у питомцев может случиться тепловой удар — что делать и чего избегать
Казахстан: где будущее встречается с прошлым, а степи – с космосом
Секрет сухого и безопасного топлива — всё о хранении дров у дома
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Генетика спячки у людей: учёные нашли у людей гены, способные менять метаболизм
Рецепт соуса Ромеско: средиземноморский вкус у вас на столе – готовим быстро и просто

Тренируйтесь, не отрываясь от экранов: 4 упражнения для плоского живота

Четыре простых движения для идеального пресса, пока вы смотрите TV
3:51
Спорт

Что, если вместо того, чтобы наслаждаться шоколадкой за просмотром сериала в эти выходные, вы потренируетесь? Эти четыре фитнес-упражнения помогут вам подтянуть пресс и добиться плоского живота, не пропуская ни одной минуты любимого сериала.

Девушка с йога - ковриком в спортивной форме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с йога - ковриком в спортивной форме

В дни, когда у вас нет сил на полноценную тренировку, некоторые упражнения можно выполнять, не отрывая глаз от экрана. Поза лодки в йоге или V-образные упражнения отлично подходят для проработки пресса, не отрывая глаз от любимого сериала. И это не единственные упражнения.

Вот 4 упражнения, которые можно выполнять перед телевизором, чтобы укрепить пресс и добиться плоского живота:

Боковая планка

Движения в планке отлично подходят для тренировок во время просмотра телевизора. Цель — оставаться неподвижным, чтобы не пропустить ни одного момента. Но хотя классическая планка является базовым упражнением для проработки мышц пресса, мы предпочитаем боковую планку, которая позволяет вам не отрывать взгляд от экрана.

Этот вариант также имеет преимущество в том, что нагружает косые мышцы живота, о которых иногда забывают в программах тренировок для плоского живота.

  1. Чтобы выполнить боковую планку, лягте на бок на пол. Ваше тело должно поддерживаться предплечьем, согнутым на одной линии с плечом и на внешней стороне стопы. Ваши ноги должны быть прямыми и вместе, свободная рука должна лежать на бедре.
  2. Поднимите корпус и задействуйте мышцы пресса, ягодиц и бедер, чтобы поддерживать выравнивание тела.
  3. Удерживайте положение как можно дольше.
  4. Повторите на другую сторону.

Если у вас возникнут трудности, эту боковую планку можно выполнять, опираясь на колени, а не на стопы.

Скручивания сидя

  1. Сядьте на стул, просуньте эспандер между стоп.
  2. Встаньте прямо, отведя плечи назад, затем поднимите колени, выдыхая и втягивая живот.
  3. Поднимите одно колено, затем другое и так далее. Поднимается колено, а не плечи и грудь опускаются.
  4. Поочередно выполняйте подъёмы прямых колен, скрещенных коленей, прорабатывая противоположное плечо, и подъёмы в стороны.

Ножницы

Это динамическое упражнение для корпуса укрепляет мышцы кора, не требуя слишком много внимания. Оно выполняется лёжа, двигаются только ноги. Чтобы выполнить упражнение "ножницы", лягте на спину.

Существует три возможных исходных положения: вы можете лежать полностью, плотно прижав спину к полу, слегка приподняв верхнюю часть тела или ещё сильнее подняв туловище, опираясь на локти.

Последнее положение наиболее удобно для продолжения просмотра телевизора. В исходном положении медленно поднимите правую ногу, напрягая мышцы живота для сохранения осанки.

  1. Пока ваша прямая правая нога поднимается под углом примерно 45 градусов, противоположная нога остаётся вытянутой и балансирует над полом.
  2. Затем плавно опустите правую ногу, одновременно поднимая левую.
  3. Продолжайте попеременно поднимать и опускать ноги.

Удары ногами

Если хотите разнообразить упражнения, попробуйте удары ногами. Исходное положение такое же, как при выполнении "ножниц", и движения те же.

  1. Лягте на пол или опирайтесь на локти, поднимите обе ноги от пола и напрягите пресс для равновесия.
  2. Затем выполните удары ногами, поднимая одну ногу, затем другую и так далее.

В этом упражнении ноги поднимаются ниже, чем при выполнении "ножниц", а движения короче и быстрее.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Исследования показывают: охота человека ускорила исчезновение мамонтов
Домашние животные
Исследования показывают: охота человека ускорила исчезновение мамонтов Аудио 
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО
Военные новости
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО Аудио 
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие
Авто
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Генетика спячки у людей: учёные нашли у людей гены, способные менять метаболизм
Рецепт соуса Ромеско: средиземноморский вкус у вас на столе – готовим быстро и просто
Ford создаёт новую EV-платформу для легковых моделей и пикапов
Ваш магазин будет закрыт? Какие требования предъявят к продавцам табака
Растворимый кофе снижает концентрацию и вызывает усталость — физиологи
Компенсация за жильё после землетрясения: поясняет адвокат Постанюк
Не хирургия, а массаж: секрет стройной шеи и подтянутого подбородка
Четыре простых движения для идеального пресса, пока вы смотрите TV
Насте Ивлеевой не понравился своеобразный подарок мужа
Эксперты: белого уксуса недостаточно для эффективной уборки полов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.