Тренируйтесь, не отрываясь от экранов: 4 упражнения для плоского живота

Что, если вместо того, чтобы наслаждаться шоколадкой за просмотром сериала в эти выходные, вы потренируетесь? Эти четыре фитнес-упражнения помогут вам подтянуть пресс и добиться плоского живота, не пропуская ни одной минуты любимого сериала.
В дни, когда у вас нет сил на полноценную тренировку, некоторые упражнения можно выполнять, не отрывая глаз от экрана. Поза лодки в йоге или V-образные упражнения отлично подходят для проработки пресса, не отрывая глаз от любимого сериала. И это не единственные упражнения.
Вот 4 упражнения, которые можно выполнять перед телевизором, чтобы укрепить пресс и добиться плоского живота:
Движения в планке отлично подходят для тренировок во время просмотра телевизора. Цель — оставаться неподвижным, чтобы не пропустить ни одного момента. Но хотя классическая планка является базовым упражнением для проработки мышц пресса, мы предпочитаем боковую планку, которая позволяет вам не отрывать взгляд от экрана.
Этот вариант также имеет преимущество в том, что нагружает косые мышцы живота, о которых иногда забывают в программах тренировок для плоского живота.
Если у вас возникнут трудности, эту боковую планку можно выполнять, опираясь на колени, а не на стопы.
Это динамическое упражнение для корпуса укрепляет мышцы кора, не требуя слишком много внимания. Оно выполняется лёжа, двигаются только ноги. Чтобы выполнить упражнение "ножницы", лягте на спину.
Существует три возможных исходных положения: вы можете лежать полностью, плотно прижав спину к полу, слегка приподняв верхнюю часть тела или ещё сильнее подняв туловище, опираясь на локти.
Последнее положение наиболее удобно для продолжения просмотра телевизора. В исходном положении медленно поднимите правую ногу, напрягая мышцы живота для сохранения осанки.
Если хотите разнообразить упражнения, попробуйте удары ногами. Исходное положение такое же, как при выполнении "ножниц", и движения те же.
В этом упражнении ноги поднимаются ниже, чем при выполнении "ножниц", а движения короче и быстрее.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.