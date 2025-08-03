Силовые тренировки: 5 неожиданных преимуществ для здоровья, о которых вы не знали

Сколько раз в неделю тренироваться для максимальной пользы: советы от эксперта

3:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пора забыть клише! Что бы ни говорили, существует спорт, невероятно полезный для здоровья. Нужно просто заниматься им с умом. Доктор Ланге опубликовал данные в своём аккаунте в соцсетях.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Приседания в зале

Они доказывают, что этот вид спорта полезен для фигуры, подвижности тела, гомеостаза глюкозы (инсулинового баланса), замедляет снижение мышечной массы, улучшает когнитивные функции и даже развивает мышечную силу. Что это за вид спорта?

Как пишет доктор Ланге: "Нет! Бодибилдинг — это не "спорт деревенщин"". Сегодня многочисленные данные показывают, что "силовые виды спорта способствуют снижению риска смертности". Бодибилдинг — один из них. Почему?

Эта дисциплина способствует улучшению физического здоровья. Она воздействует на мышцы, кости и суставы. Она укрепляет сухожилия и связки, соединяющие различные мышцы.

Что касается костей, то дополнительные нагрузки, применяемые во время силовых тренировок, способствуют повышению их плотности и прочности. Это позволяет бороться с возрастной потерей костной массы, так называемым остеопорозом.

Помимо улучшения внешнего вида, силовые тренировки способствуют формированию более подтянутого и упругого тела. Это облегчает выполнение повседневных задач.

Кроме того, улучшается равновесие, что снижает риск падений после определенного возраста. Еще одно преимущество заключается в минимизации боли в спине.

Причина? Укрепление мышц живота, поясницы и спины позволяет позвоночнику поддерживать правильную осанку.

Силовые тренировки: как они влияют на мозг?

Помимо положительного влияния на физическое здоровье, силовые тренировки также улучшают психическое здоровье и нервно-мышечную координацию.

Эндорфины (молекулы, вырабатываемые мозгом) во время занятий этим видом спорта могут помочь вам обрести чувство благополучия. В результате снижается уровень стресса, тревожности и депрессии. Не говоря уже о повышении самооценки и уверенности в себе.

Кроме того, силовые тренировки улучшают нервно-мышечную координацию. Это означает, что в ходе тренировок вы можете лучше контролировать свои движения, силу и подвижность.

Как практиковать силовые тренировки?

Речь не идёт о крайностях и "накачке" (приёме стероидов, поднятии тяжестей, чрезмерных тренировках и т. д.). В идеале следует начинать с индивидуально подобранной, постепенно наращиваемой нагрузки. Важно освоить движения.

Необходимо чувствовать каждую мышцу во время упражнений. Работайте над амплитудой движений и ритмом, не забывая о периодах отдыха. И отдавайте предпочтение лёгким весам с большим количеством повторений, а не наоборот. Не стесняйтесь обращаться за советом к тренеру.

Регулярные тренировки (минимум 2-3 раза в неделю) позволят вам увидеть результаты. Вам всё равно понадобится немного терпения и здоровое питание.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы.

