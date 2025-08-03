SIT — революция в тренировках: как всего 15 минут помогут сжигать калории вдвое быстрее

Спринт против HIIT: Как за 15 минут уничтожить лишние калории

Как и HIIT, SIT — это разновидность интервальной тренировки, одного из самых эффективных упражнений для сжигания жира и похудения. Но у него есть и дополнительное преимущество: он сжигает калории быстрее!

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Худеющая девушка

Неслучайно HIIT так популярен в спортзалах. Эта высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) — один из самых эффективных видов физической активности для сжигания жира.

Несколько научных исследований показали, что чередование фаз интенсивной нагрузки и восстановления сжигает больше калорий вдвое быстрее, чем традиционные непрерывные тренировки.

При этом HIIT не только заставляет нас тратить больше калорий во время тренировки, но и продолжает сжигать их после. Это эффект дожигания.

А что, если мы скажем вам, что SIT, другая программа интервальных тренировок, позволяет вам терять вес (и жир) ещё быстрее?

Что такое SIT?

SIT, аббревиатура от Sprint Interval Training, как и HIIT, является формой высокоинтенсивной интервальной тренировки. Обе дисциплины основаны на чередовании фаз интенсивных упражнений и активного отдыха.

Однако SIT отличается от HIIT продолжительностью и интенсивностью рабочих интервалов. В этой интервальной тренировке фазы нагрузки короче и интенсивнее: это спринты, выполняемые со 100% интенсивностью, в отличие от классических HIIT, где нагрузка высокая, но не максимальная.

Именно из-за этой экстремальной интенсивности, иногда называемой "полной", продолжительность рабочих интервалов очень короткая.

Вы не сможете долго выкладываться, если будете выкладываться по полной. Однако фазы восстановления такие же, как в HIIT, или даже длиннее.

SIT — более интенсивная тренировка, чем HIIT

SIT — это более интенсивная интервальная тренировка, чем HIIT, её цель — достичь полного утомления. В частности, она включает в себя чередование 20-30-секундных спринтов с максимальным усилием, за которыми следуют 2-4-минутные фазы активного восстановления.

Спринт может быть разновидностью бега, но также может быть более интенсивным упражнением для поддержания физической формы. Поскольку поддерживать такой уровень интенсивности сложнее, сессии SIT короче: они длятся 15 минут, в то время как HIIT в среднем занимает 30 минут.

Таким образом, этот метод улучшает работу сердечно-сосудистой системы и приводит фигуру в тонус вдвое быстрее.

Наконец, как и HIIT, SIT способствует сжиганию калорий во время и после тренировки. Благодаря эффекту дожигания вы продолжите сжигать калории и жир (особенно абдоминальный и висцеральный) после тренировки.

Однако имейте в виду, что SIT подходит не всем. Из-за своей интенсивности он требует определённого уровня физической подготовки.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

